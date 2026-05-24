Aos 69 anos, a jornalista Katie Couric irradia beleza em um vestido preto espetacular.

Fabienne Ba.
@katiecouric / Instagram

A jornalista, produtora e documentarista americana Katie Couric fez uma aparição marcante em Nova York no Baile de Gala da Primavera de 2026 do American Ballet Theatre. Ela estava elegante em um sofisticado vestido preto com detalhes dramáticos. Acompanhada do marido, John Molner, ela brilhou no tapete vermelho.

Um vestido sofisticado com detalhes teatrais.

Realizada no Cipriani da Rua 42, em Nova York, a gala de primavera do American Ballet Theatre reuniu diversas personalidades dos mundos da mídia, cultura e entretenimento. Entre os convidados mais ilustres da noite estava Katie Couric. Para o evento, ela escolheu um vestido de veludo preto repaginado com vários elementos modernos.

O vestido apresentava um decote profundo e uma saia dramática em formato de bolha que se estendia em uma cauda branca estruturada. A combinação de preto intenso e branco nítido conferiu um toque teatral ao conjunto, sem perder a elegância clássica. Katie Couric complementou o look com diversas peças de joias brilhantes, incluindo anéis, pulseiras e brincos pendentes. Um par de scarpins pretos de bico fino e uma pequena bolsa a tiracolo finalizaram o visual.

Um look de beleza luminoso e natural.

Katie Couric também optou por uma beleza suave e luminosa. Seus cabelos loiros venezianos foram penteados com uma escova suave e risca lateral, adicionando movimento ao seu corte curto. Para a maquiagem, ela exibiu uma pele radiante com toques rosados nas bochechas e nos lábios. Uma sombra levemente iridescente também realçou seus olhos. O efeito geral reforçou a elegância discreta (uma estética de "luxo discreto") que frequentemente caracteriza suas aparições públicas.

Katie Couric, uma figura influente na mídia.

Katie Couric é uma das figuras mais reconhecidas no cenário midiático americano. Ex-âncora de telejornal e apresentadora de inúmeros programas de televisão, ela continua a marcar presença regularmente em eventos culturais e beneficentes. Suas aparições públicas são frequentemente elogiadas por sua elegância discreta e refinamento. Esta última aparição no baile de gala do American Ballet Theatre confirma, mais uma vez, sua postura impecável no tapete vermelho de Nova York.

Em seu vestido preto, Katie Couric fez uma aparição marcante no baile de gala de primavera do American Ballet Theatre, em Nova York. Ao lado do marido, John Molner, ela apresentou uma performance memorável em um dos eventos sociais mais prestigiosos da temporada cultural nova-iorquina.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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