Aos 57 anos, Kelly Rutherford está causando alvoroço na internet com um vestido de lantejoulas.

A atriz americana Kelly Rutherford desfilou no tapete vermelho do 79º Festival de Cannes em 12 de maio de 2026. Conhecida por seu papel na série de sucesso "Gossip Girl", ela escolheu um vestido preto de lantejoulas da grife Giorgio Armani para a cerimônia de abertura e a exibição do filme francês "La Vénus Electrique" (Vênus Elétrica). Sua aparição chamou a atenção imediatamente e gerou inúmeras reações nas redes sociais.

Elegância atemporal com um vestido preto de lantejoulas.

Para sua primeira noite em Cannes, Kelly Rutherford optou por um longo vestido preto inteiramente bordado com lantejoulas. Uma peça sofisticada que se encaixa perfeitamente na grande tradição do tapete vermelho de Cannes, onde a elegância em preto continua sendo uma aposta certeira. O corte fluido do vestido e seu brilho cuidadosamente trabalhado captavam a luz a cada movimento.

Para o penteado, a atriz optou por um coque baixo estruturado, que realçou seu rosto e a qualidade da alta costura. Sua maquiagem, discreta e elegante, apresentava uma pele luminosa, delineador sutil e lábios bege — uma escolha clássica que permitiu que o vestido e as joias fossem os protagonistas.

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Joias brilhantes

Os acessórios, meticulosamente escolhidos até ao mais ínfimo detalhe, complementaram o visual com um requinte notável. Kelly Rutherford usou um colar de diamantes particularmente espetacular, cravejado com pedras azul-claras, que foi um dos pontos altos da sua aparição. Optou também por brincos de diamantes discretos, perfeitamente coordenados com o colar.

Nos pés, scarpins pretos de bico fino acentuavam as linhas limpas do look. A atriz já havia declarado à revista ELLE em 2024 que seus ícones de estilo eram Grace Kelly e Catherine Deneuve, e que amava "um estilo atemporal, simplesmente clássico e belo". Uma afirmação que ganha todo o seu significado diante dessa aparição.

Reações mistas nas redes sociais

Embora a maioria dos internautas tenha elogiado a elegância e a ousadia de Kelly Rutherford, algumas vozes também criticaram sua escolha de roupa "por causa da sua idade". Esses comentários preconceituosos revelam mais sobre os preconceitos persistentes contra mulheres acima de 50 anos do que sobre o visual em si. Lembremos que o corpo e a aparência de uma mulher — como os de qualquer outra pessoa — não são passíveis de debate. Todos devem poder se vestir como quiserem, sem ter que se conformar a ditames baseados em idade, gênero ou na opinião de outros.

Em resumo, a aparição de Kelly Rutherford serve como um lembrete de uma verdade muitas vezes esquecida: a liberdade de se vestir não tem idade. Ao desfilar com confiança no tapete vermelho de Cannes, ela se junta a essa nova onda de mulheres que se recusam a cair no esquecimento depois de certa idade. Toda mulher continua livre para usar o que quiser, em qualquer fase da vida.