Mãe e filha, Cindy Crawford e Kaia Gerber, combinam seus looks.

Quando Cindy Crawford e Kaia Gerber aparecem juntas, é difícil não notar a impressionante semelhança entre elas. Em um evento recente da marca Re/Done, a dupla mãe-filha mais uma vez cativou os fotógrafos com looks combinando em jeans e um estilo inconfundivelmente californiano.

Cindy Crawford e Kaia Gerber exibem uma parceria de moda impressionante.

Em uma festa que celebrava a colaboração entre a modelo e atriz americana Kaia Gerber e a marca Re/Done, a dupla mãe-filha fez diversas aparições carinhosas para os fotógrafos. De braços dados, Cindy Crawford e Kaia Gerber posaram tendo como pano de fundo uma paisagem natural e um enorme logotipo da marca americana.

O evento também contou com um curta-metragem relacionado à colaboração, no qual Kaia Gerber aparece com diversos looks inspirados na estética vintage e minimalista característica da Re/Done. Frequentadoras assíduas do tapete vermelho e de campanhas de moda, a modelo americana Cindy Crawford e sua filha (Kaia Gerber) optaram por um estilo mais descontraído desta vez, sem deixar de lado a perfeita coordenação motora.

Looks combinando em jeans num estilo bem californiano

Para esta ocasião, Kaia Gerber optou por um suéter branco de tricô ligeiramente cropped, combinado com jeans folgados e desgastados. Ela completou o look com óculos de sol grandes, brincos de argola discretos e sandálias metalizadas de tiras.

Ao lado dele, Cindy Crawford também exibiu um look todo jeans, composto por uma camisa jeans clara usada ligeiramente aberta e calça jeans reta de cintura alta. A ex-supermodelo complementou o visual com várias pulseiras e sandálias, para um toque casual-chique. O resultado: dois looks coordenados, porém distintos, apostando em cortes atemporais e uma paleta de cores naturais, fiéis ao estilo californiano que há muito define a imagem de Cindy Crawford.

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Uma semelhança que fascina as pessoas há vários anos.

Desde a estreia de Kaia Gerber como modelo, as comparações com sua mãe são frequentes. O mesmo cabelo castanho, traços semelhantes e a mesma desenvoltura diante das câmeras: Kaia é frequentemente apresentada como "a herdeira natural do estilo Crawford".

Ao longo dos anos, Kaia Gerber, no entanto, forjou sua própria identidade fashion distinta. Musa de grandes grifes e presença constante nas Semanas de Moda, ela alterna entre looks minimalistas, inspirações vintage e silhuetas mais ousadas. A aparição coordenada das duas neste evento serviu como um lembrete de como o forte laço entre elas transcende os laços familiares, tornando-as uma verdadeira dupla fashion acompanhada de perto pela indústria.

Kaia Gerber está no centro da nova campanha Re/Done.

O evento também celebrou o projeto criativo de Kaia Gerber com a Re/Done. A marca, conhecida por seu trabalho com jeans vintage repaginados, apresentou um curta-metragem com a modelo em diversas cenas do cotidiano.

Em vídeos compartilhados nas redes sociais, Kaia Gerber aparece com diversos looks inspirados nas décadas de 1990 e 2000: shorts jeans curtos, regata branca, meia-calça preta transparente e jeans oversized usados de forma casual. A campanha aposta em uma estética retrô e cinematográfica, fiel ao estilo da marca americana.

A dupla mãe-filha continua a cativar o mundo da moda.

Cindy Crawford e Kaia Gerber estão entre as duplas mãe-filha mais famosas do mundo da moda. Suas aparições conjuntas atraem atenção regularmente, tanto pela semelhança física quanto pelo senso de estilo. Além do efeito "cópia idêntica" frequentemente discutido nas redes sociais, o vínculo entre elas também parece ser marcado por uma genuína mentoria profissional.

Cindy Crawford, figura icônica entre as supermodelos dos anos 90, apoia a carreira da filha há vários anos em um mundo que conhece intimamente. Essa aparição coordenada recente confirma mais uma vez a influência delas na indústria da moda, onde personificam uma visão atemporal e, ao mesmo tempo, acessível de elegância.

Com seus looks combinando em jeans e evidente camaradagem, Cindy Crawford e Kaia Gerber mais uma vez chamaram a atenção. Unindo o estilo clássico com a modernidade, a dupla mãe-filha personifica uma elegância natural que agrada tanto fotógrafos quanto entusiastas da moda. Sua presença também reforça o ressurgimento do jeans atemporal e das silhuetas inspiradas nos anos 90, que estão mais em alta do que nunca.