Anne Hathaway causa sensação com um vestido vermelho volumoso.

Vinte anos depois de interpretar Andy Sachs em "O Diabo Veste Prada", a atriz americana Anne Hathaway continua a brilhar com seu senso de estilo. Na estreia mundial da tão aguardada sequência, ela dominou o tapete vermelho.

Uma estreia mundial sob a bandeira da moda.

A estreia mundial de "O Diabo Veste Prada 2" aconteceu em Nova York, em frente ao Lincoln Center, reunindo todo o elenco original: Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt e Stanley Tucci. O evento correspondeu a todas as expectativas em termos de moda, com criações de Louis Vuitton, Givenchy, Schiaparelli e muitas outras grifes.

O elenco decidiu que as roupas usadas na estreia seriam doadas ao Comitê para a Proteção dos Jornalistas no dia seguinte – um gesto simbólico que acrescentou uma dimensão extra a essa noite já muito aguardada.

Um vestido Louis Vuitton vermelho, escultural e feito sob medida.

Com styling de Erin Walsh, Anne Hathaway optou por um vestido de cetim vermelho feito sob medida por Nicolas Ghesquière para Louis Vuitton, adornado com pontas em forma de chifre em cada extremidade do decote. O corpete estruturado, limpo e preciso permitiu amplo espaço para a saia exageradamente volumosa, cujos cones plissados e elevados conferiram uma qualidade arquitetônica e gráfica à silhueta, bem diferente do tradicional vestido de baile.

Anne Hathaway completou o look com sandálias de salto alto de bico aberto combinando, brincos pendentes, um anel de rubi e uma pulseira de diamantes. Maquiagem rosada e um penteado suave finalizaram um visual onde tudo, da cabeça aos pés, estava em completa harmonia com uma paleta de cores vibrante.

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A perspectiva da imprensa de moda

Entre os observadores, a reação foi unânime: "Esta é a Anne que conhecemos e amamos: clássica e moderna, romântica, mas com um toque arquitetônico que equilibra a doçura. E o vermelho sempre foi a sua cor — o impacto foi imediato." Com seu corpete estruturado e saia ampla, o look homenageou a alta-costura clássica, ao mesmo tempo que abraçou uma ousadia decididamente contemporânea.

Com uma das aparições mais memoráveis da noite, Anne Hathaway lembrou a todos que ela não é apenas uma atriz icônica, mas também um verdadeiro ícone de estilo. Uma coisa é certa: vinte anos depois de "O Diabo Veste Prada", ela continua ditando tendências — e fazendo do tapete vermelho o seu playground.