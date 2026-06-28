Aos 52 anos, Penélope Cruz surpreende com um vestido azul pastel.

Julia P.
@penelopecruzoficial / Instagram

A atriz espanhola Penélope Cruz causou sensação no tapete vermelho da estreia em Los Angeles de seu novo filme, "O Convite". Para a ocasião, ela trocou seus habituais vestidos pretos por uma criação azul pastel. Uma mudança de estilo luminosa que não passou despercebida.

Um vestido azul pastel

Para esta noite, Penélope Cruz usou um vestido feito sob medida em um delicado tom de azul claro. Essa escolha de cor foi ainda mais marcante, visto que a atriz geralmente opta pelo preto no tapete vermelho. Esse tom suave e veranil trouxe uma frescura bem-vinda, perfeitamente adequada à atmosfera da estreia. Delicadas aplicações que lembravam confetes adornavam o decote e a cintura, adicionando um toque de requinte ao visual. Além da cor, o vestido se destacou pelo acabamento impecável. Um painel plissado, com efeito plumoso, envolvia a saia, adicionando textura e movimento à silhueta.

Uma aparição ao lado de Olivia Wilde

Este evento fez parte da promoção do filme "O Convite". No tapete vermelho, Penélope Cruz posou ao lado de sua colega de elenco, a atriz, produtora, diretora e roteirista irlandesa-americana Olivia Wilde, formando uma dupla elegante e afetuosa. Foi uma oportunidade para as duas mulheres compartilharem este momento especial relacionado ao lançamento do filme, sob o olhar atento dos fotógrafos.

Neste vestido Chanel azul pastel, Penélope Cruz exibe um visual delicado e elegante. Ao abandonar seus habituais looks pretos, a atriz prova que ainda tem muitas surpresas reservadas. Como era de se esperar, isso encanta seus fãs, que ficam maravilhados com esse luminoso interlúdio em tons pastel.

Julia P.
Julia P.
Sou Julia, uma jornalista apaixonada por descobrir e compartilhar histórias cativantes. Com um estilo de escrita criativo e um olhar atento, busco dar vida a uma ampla gama de tópicos, desde tendências atuais e questões sociais até delícias culinárias e segredos de beleza.
Article précédent
Entre ousadia e elegância, Megan Thee Stallion está causando alvoroço com seu novo visual.
Article suivant
Essa cantora quebra o tabu do dinheiro nos relacionamentos.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Rodeada pelas filhas, Jessica Alba atrai todos os olhares nas arquibancadas da Copa do Mundo.

Jessica Alba viveu uma experiência inédita com sua família. A atriz e empresária americana assistiu à sua primeira...

Essa cantora quebra o tabu do dinheiro nos relacionamentos.

Dinheiro ainda é um assunto tabu nos relacionamentos? A cantora e compositora americana de música country Kelsea Ballerini...

Entre ousadia e elegância, Megan Thee Stallion está causando alvoroço com seu novo visual.

A rapper americana Megan Thee Stallion compartilhou um vídeo no Instagram com um look monocromático azul que imediatamente...

"Uma deusa espanhola": Rosalía opta por um vestido arquitetônico que brinca com os volumes.

A cantora espanhola Rosalía compartilhou uma foto no Instagram em um vestido arquitetônico espetacular, brincando com volumes e...

Grávida do seu segundo filho, Kaley Cuoco exibe a barriguinha no tapete vermelho.

Poucas semanas após anunciar sua segunda gravidez, a atriz e produtora executiva americana Kaley Cuoco fez sua primeira...

Madonna, de 67 anos, opta por renda para um visual elegante em Paris.

Madonna provou mais uma vez ser um dos maiores ícones de moda de todos os tempos. A cantora...