Aos 52 anos, Penélope Cruz surpreende com um vestido azul pastel.

A atriz espanhola Penélope Cruz causou sensação no tapete vermelho da estreia em Los Angeles de seu novo filme, "O Convite". Para a ocasião, ela trocou seus habituais vestidos pretos por uma criação azul pastel. Uma mudança de estilo luminosa que não passou despercebida.

Um vestido azul pastel

Para esta noite, Penélope Cruz usou um vestido feito sob medida em um delicado tom de azul claro. Essa escolha de cor foi ainda mais marcante, visto que a atriz geralmente opta pelo preto no tapete vermelho. Esse tom suave e veranil trouxe uma frescura bem-vinda, perfeitamente adequada à atmosfera da estreia. Delicadas aplicações que lembravam confetes adornavam o decote e a cintura, adicionando um toque de requinte ao visual. Além da cor, o vestido se destacou pelo acabamento impecável. Um painel plissado, com efeito plumoso, envolvia a saia, adicionando textura e movimento à silhueta.

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Uma aparição ao lado de Olivia Wilde

Este evento fez parte da promoção do filme "O Convite". No tapete vermelho, Penélope Cruz posou ao lado de sua colega de elenco, a atriz, produtora, diretora e roteirista irlandesa-americana Olivia Wilde, formando uma dupla elegante e afetuosa. Foi uma oportunidade para as duas mulheres compartilharem este momento especial relacionado ao lançamento do filme, sob o olhar atento dos fotógrafos.

Neste vestido Chanel azul pastel, Penélope Cruz exibe um visual delicado e elegante. Ao abandonar seus habituais looks pretos, a atriz prova que ainda tem muitas surpresas reservadas. Como era de se esperar, isso encanta seus fãs, que ficam maravilhados com esse luminoso interlúdio em tons pastel.