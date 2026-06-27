Entre ousadia e elegância, Megan Thee Stallion está causando alvoroço com seu novo visual.

Julia P.
@theestallion / Instagram

A rapper americana Megan Thee Stallion compartilhou um vídeo no Instagram com um look monocromático azul que imediatamente chamou a atenção de seus seguidores. Uma produção ousada, fiel ao seu estilo, que gerou grande repercussão entre seus fãs.

Um look monocromático executado com perfeição.

Para este post, Megan Thee Stallion optou por um look todo azul. Ela vestiu uma blusa estilo jaqueta de mangas compridas, com o zíper aberto até a barra, adicionando um toque de ousadia à silhueta. Combinou a peça com calças justas da mesma cor. Um look monocromático, gráfico e sofisticado ao mesmo tempo, que habilmente uniu um toque esportivo a um estilo refinado.

Um look concebido entre reuniões

A legenda da publicação ofereceu uma visão deliciosa. "Os fãs estão reclamando enquanto eu estou em uma reunião garantindo um ORÇAMENTO ENORME para o Ato III", escreveu Megan Thee Stallion em tom de brincadeira, referindo-se aos seus projetos musicais. Foi uma forma de lembrar a todos que por trás da imagem da rapper existe uma empresária dedicada que administra sua carreira com maestria.

Um artista no topo

Além desse visual, Megan Thee Stallion confirma seu status de "estrela imperdível". Alçada à fama por seus hits e vencedora de inúmeros prêmios, ela se consolidou como uma das artistas mais proeminentes de sua geração. Conhecida por sua energia e franqueza, ela também cultiva um forte estilo, marcando presença com frequência.

Com este look todo azul, Megan Thee Stallion faz uma nova aparição impactante. Entre o corte estruturado e o toque de ousadia, ela prova, mais uma vez, seu senso de estilo e sua habilidade em combinar opostos.

Julia P.
Julia P.
Sou Julia, uma jornalista apaixonada por descobrir e compartilhar histórias cativantes. Com um estilo de escrita criativo e um olhar atento, busco dar vida a uma ampla gama de tópicos, desde tendências atuais e questões sociais até delícias culinárias e segredos de beleza.
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