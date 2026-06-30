A cantora Tate McRae, vestida com trajes de praia, adota a estampa que é tendência nesta temporada.

Anaëlle G.
@tatemcrae / Instagram

A cantora e compositora canadense Tate McRae compartilhou uma foto ensolarada no Instagram, tirada à beira-mar, com um look de praia que certamente chamou a atenção. O motivo? A estampa de vaca, uma das tendências mais fortes do verão de 2026. Um visual descontraído e veranil, fiel ao seu estilo.

Conjunto de praia com estampa de vaca

Para este momento de relaxamento, Tate McRae optou por um conjunto de duas peças em preto e branco adornado com a famosa estampa de vaca. Composto por um top triangular e uma calcinha que amarra nas laterais, o design apostou na simplicidade para destacar ainda mais a estampa.

Acessórios minimalistas

Para complementar o look, Tate McRae optou por uma elegância discreta. Ela focou em alguns acessórios cuidadosamente escolhidos: um par de óculos escuros, um colar com pingente e pulseiras delicadas. Essa abordagem minimalista permitiu que a estampa de vaca, a verdadeira peça central do look, brilhasse. Prova de que uma estampa ousada muitas vezes fala por si só.

Estampa de vaca, a estrela da estação.

Este look está chamando a atenção por incorporar uma das maiores tendências do momento. Antes restrita ao estilo country, a estampa de vaca se consolidou, temporada após temporada, como um motivo essencial na moda de verão. Hoje, ela aparece em roupas de praia, mas também em vestidos, acessórios e sapatos. Seu charme? Um estilo gráfico, retrô e fácil de usar que agrada a um público cada vez maior.

Uma cantora no topo

Esta aparição acontece num momento particularmente bem-sucedido para Tate McRae. Tendo alcançado a fama com seus hits pop, ela se consolidou como uma das cantoras jovens mais proeminentes de sua geração, acumulando sucessos musicais e aparições de destaque. No palco e nas redes sociais, ela cultiva uma imagem vibrante e moderna, seguida por milhões de fãs em todo o mundo.

Com este conjunto de praia com estampa de vaca, Tate McRae cria um look que é ao mesmo tempo veranil e super moderno. Ao adotar uma das estampas principais da estação, ela confirma seu senso de estilo e seu talento para as tendências atuais. Sem surpresas, isso certamente encantará seus fãs, que se apaixonaram por este momento ensolarado.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
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