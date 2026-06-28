Essa cantora quebra o tabu do dinheiro nos relacionamentos.

Anaëlle G.
@kelseaballerini / Instagram

Dinheiro ainda é um assunto tabu nos relacionamentos? A cantora e compositora americana de música country Kelsea Ballerini decidiu abordar o tema de frente. Como convidada de um podcast sobre finanças, ela defendeu mais "honestidade financeira" antes do casamento e, principalmente, a importância de as mulheres preservarem sua independência.

Um apelo à honestidade financeira

Para Kelsea Ballerini, a transparência é fundamental. "Quando você compra uma casa com alguém, abre uma conta conjunta ou se casa, o mais importante é ter transparência financeira", explica. Segundo a cantora, é essencial saber exatamente de onde vem o dinheiro, como ele é administrado e como protegê-lo "como um todo". Essa abordagem clara incentiva os casais a terem conversas francas sobre um tema que muitas vezes é evitado.

As mulheres, cada vez mais à frente da renda.

Kelsea Ballerini dá especial ênfase à situação das mulheres. Ela destaca que, hoje em dia, cada vez mais mulheres são as principais provedoras de suas famílias ou contribuem igualmente para o sustento delas. "Isso torna ainda mais importante sermos honestos sobre a origem do dinheiro e como protegê-lo", acredita ela. Essa observação reflete a evolução da sociedade e, em sua opinião, torna "essas conversas ainda mais necessárias".

"Prepare-se para o pior"

Além da transparência, Kelsea Ballerini incentiva as mulheres a planejarem com antecedência. "É importante se preparar para o pior, para si mesma", diz ela, ciente de que nenhuma noiva quer considerar tal possibilidade. Seu conselho: certifique-se de permanecer financeiramente independente, "mesmo no relacionamento mais feliz e saudável". Porque, ela nos lembra, "nunca se sabe o que a vida reserva". Uma mensagem de cautela, destinada acima de tudo a proteger.

Palavras inspiradas por sua experiência.

Kelsea Ballerini fala por experiência própria. Casada em 2017 após assinar um acordo pré-nupcial, ela se divorciou em 2022. Essa experiência pessoal claramente moldou sua visão sobre a importância da independência financeira. Sem entrar em detalhes sobre sua vida privada, ela agora prefere compartilhar as lições que aprendeu, na esperança de ajudar outras mulheres a se protegerem melhor.

Ao abordar abertamente a questão do dinheiro nos relacionamentos, Kelsea Ballerini quebra um tabu persistente. Sua mensagem, perspicaz e compassiva, nos lembra da importância de cada mulher manter sua independência financeira. Essa valiosa contribuição encoraja as mulheres a assumirem o controle de um tema muitas vezes negligenciado.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
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