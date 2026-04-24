Heidi Klum arrasa com um look de praia simples e elegante.

Fabienne Ba.
@heidiklum / Instagram

Após suas aparições no tapete vermelho, a modelo, apresentadora de TV e atriz germano-americana Heidi Klum adotou um estilo muito mais descontraído. Recentemente, ela chamou a atenção à beira da piscina com um look de praia discreto e elegante.

Um estilo de verão simples, porém elegante.

Bem diferente dos looks sofisticados e elaborados que costumamos ver em eventos sociais, Heidi Klum optou por um visual decididamente mais simples e descontraído, escolhendo um conjunto de praia minimalista composto por um biquíni preto e uma canga. Essa escolha prioriza o conforto e a leveza acima de tudo, sem abrir mão de uma elegância natural.

Este look valoriza a sua silhueta com uma estética minimalista e veranil propositada. As linhas são limpas, os detalhes reduzidos ao essencial e a paleta de cores discreta reforça esta impressão de harmonia e simplicidade controlada. O conjunto transmite um estilo mais espontâneo e descontraído, bem distante dos códigos formais habituais, e perfeitamente adequado a momentos de descanso e relaxamento à beira-mar.

Uma pausa nos tapetes vermelhos

Esta cena de praia faz parte de uma série de momentos relaxantes que Heidi Klum compartilha regularmente no Instagram, frequentemente com seus entes queridos e seus cachorros. Essas publicações ajudam a construir uma imagem mais pessoal e acessível, a de uma personalidade capaz de transitar sem esforço do mundo sofisticado das passarelas para uma estética mais natural e espontânea.

Esses vislumbres de seu cotidiano contrastam fortemente com suas aparições mais recentes e amplamente divulgadas em eventos internacionais, onde ela exibe trajes mais elaborados. Nesse contexto, esse interlúdio à beira-mar enfatiza a simplicidade e o relaxamento, revelando outra dimensão de seu estilo, mais íntima e focada no bem-estar.

Com este look de praia discreto, porém elegante, Heidi Klum confirma sua habilidade de transitar com facilidade entre o chique e a simplicidade. Uma produção que ilustra perfeitamente a elegância descomplicada do verão.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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