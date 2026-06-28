Rodeada pelas filhas, Jessica Alba atrai todos os olhares nas arquibancadas da Copa do Mundo.

Jessica Alba viveu uma experiência inédita com sua família. A atriz e empresária americana assistiu à sua primeira partida da Copa do Mundo, cercada por suas filhas. No Instagram, ela compartilhou uma série de fotos desse dia especial, exibindo um look descontraído e com cara de verão. Esse passeio encantador conquistou seus seguidores.

Um passeio em família para assistir à Copa do Mundo.

Jessica Alba ocupou seu lugar nas arquibancadas de um estádio em Los Angeles para assistir à partida entre Estados Unidos e Turquia. "Nosso primeiro jogo da Copa do Mundo! Vamos!", escreveu ela na legenda da foto, visivelmente animada. Ao lado das filhas e de uma amiga, Jessica Alba aproveitou a atmosfera eletrizante da competição, compartilhando esse momento festivo com seus entes queridos. Foi o cenário perfeito para um passeio em família cheio de diversão.

Um look descontraído e veranil

Para a ocasião, Jessica Alba optou por um look simples, porém estiloso. Ela vestiu uma blusa preta, combinada com jeans e uma jaqueta branca com listras contrastantes, para um visual esportivo e veranil. Um look "casual chic" perfeitamente adequado à atmosfera do estádio, fiel ao seu estilo descomplicado. Suas filhas também escolheram roupas leves e coloridas, no mesmo espírito veranil.

Uma mãe que está em conluio.

Além da partida em si, o que realmente transparece nessas fotos é o forte laço entre Jessica Alba e suas filhas. Mãe de três, a atriz raramente compartilha esse tipo de passeio com a mais velha, Honor, de 18 anos, e Haven, de 14. Este momento especial, vivenciado durante um evento tão importante quanto a Copa do Mundo, torna-se ainda mais precioso. As fotos sorridentes e espontâneas testemunham a ternura que une Jessica Alba às suas filhas.

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Fãs conquistados

Como era de se esperar, a publicação gerou uma onda de reações entusiasmadas. Nos comentários, os usuários elogiaram tanto o look de Jessica Alba quanto o adorável momento em família. Muitos se emocionaram ao vê-la compartilhar essa experiência inédita da Copa do Mundo da FIFA 2026™ com suas filhas. Isso confirma o carinho que seus fãs têm por esses momentos mais íntimos.

Com sua presença na Copa do Mundo da FIFA 2026™, Jessica Alba fez uma declaração radiante e emocionante. Equilibrando um visual descontraído, entusiasmo pelo esporte e momentos em família, ela provou que sabe como aproveitar esses momentos preciosos. Como era de se esperar, isso encantou seus fãs, que ficaram cativados por esse momento compartilhado entre mãe e filhas.