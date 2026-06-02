Casamento de Dua Lipa: a cantora derrete o coração dos fãs com novas fotos.

Léa Michel
@dualipa / Instagram

A cantora e compositora britânica Dua Lipa abriu as portas para o seu casamento. Ela compartilhou as primeiras imagens de seu casamento com o ator britânico Callum Turner, que será celebrado em 31 de maio de 2026, em sua conta do Instagram. As fotos emocionaram imediatamente seus milhões de seguidores.

Fotos carregadas de emoção

A publicação, parcialmente em preto e branco, revela vários momentos marcantes do dia. Em uma foto, os recém-casados aguardam, afetuosos, em um banco na prefeitura. Em outra, descem os degraus do prédio, de mãos dadas e sorridentes, sob uma chuva de pétalas lançadas por seus entes queridos. Uma terceira foto os mostra abraçados, com o chapéu de aba larga da noiva, Dua Lipa, ocultando delicadamente seus rostos. Um detalhe romântico: Dua Lipa segurava um buquê de papoulas islandesas em tons suaves.

Um traje de casamento

Para a ocasião, Dua Lipa optou por um traje de alta costura feito sob medida, desenhado por seu diretor criativo, Daniel Roseberry. Bem diferente do tradicional vestido de noiva, ela escolheu um conjunto marfim composto por um blazer ajustado e uma saia assimétrica. O look foi complementado por um chapéu de aba larga espetacular, luvas brancas e sapatos de bico fino combinando. Ao seu lado, Callum Turner optou por uma elegância discreta, vestindo um terno azul-marinho e gravata no mesmo tom.

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Uma postagem compartilhada por DUA LIPA (@dualipa)

Um casamento civil

Segundo relatos da imprensa , o casal disse "sim" em 31 de maio de 2026 — data que a própria Dua Lipa confirmou na legenda de sua publicação no Instagram — durante uma cerimônia civil na Prefeitura de Old Marylebone, em Londres. O evento foi celebrado em caráter privado, com a presença apenas de familiares e amigos próximos. Dua Lipa e Callum Turner, cujo romance se tornou público no início de 2024, ficaram noivos antes de confirmarem oficialmente o compromisso em 2025.

Ao compartilhar essas imagens, Dua Lipa oferece aos seus fãs um vislumbre raro e emocionante de um momento íntimo. Entre a elegância da alta costura, um cenário solene e a emoção compartilhada, este casamento marca um novo capítulo pessoal para uma das artistas mais seguidas de sua geração.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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