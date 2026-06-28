O novo look de Livvy Dunne está causando sensação nas redes sociais.

A ex-ginasta artística americana Livvy Dunne compartilhou uma nova selfie que imediatamente incendiou as redes sociais, com uma roupa simples, porém cuidadosamente composta.

Uma selfie compartilhada a caminho de Denver.

Foi a caminho de Denver, no Colorado, que Livvy Dunne fez sua mais recente aparição estilosa. A ex-ginasta da LSU (Universidade Estadual da Louisiana) compartilhou uma selfie em seu Snapchat, que foi rapidamente republicada no Instagram por contas de fãs. Capturada dentro de um veículo, a imagem ilustra perfeitamente a estética "fora de serviço" que Livvy Dunne cultiva há vários anos. Uma cena aparentemente espontânea, mas, como costuma acontecer com ela, cuidadosamente composta para chamar a atenção.

Uma regata cinza-clara com alças finas.

A peça central deste post é uma regata justa em um tom cinza claro, com um decote profundo e arredondado. A peça possui alças excepcionalmente finas, contribuindo para uma estética decididamente minimalista. Este tipo de regata, que se tornou um verdadeiro item básico do guarda-roupa de verão, exemplifica a habilidade de Livvy Dunne em elevar peças aparentemente "acessíveis". Essa abordagem ressoa particularmente com sua comunidade, que aprecia looks fáceis de recriar no dia a dia.

Um top esportivo preto por cima.

Por baixo da sua regata cinza, Livvy Dunne revela um top esportivo preto num efeito de sobreposição cuidadosamente pensado. Este detalhe, que se tornou uma assinatura da estética "athleisure" americana, brinca com o contraste entre o cinza claro e o preto profundo. É um truque estilístico que adiciona profundidade visual a um look minimalista sem sobrecarregar o efeito geral. Esta tendência, popularizada por comunidades de esportes e fitness nas redes sociais, expandiu-se muito além do guarda-roupa de treino, consolidando-se como uma verdadeira declaração de moda para o dia a dia.

Uma bandana branca para manter o rosto limpo.

Para compor seu look, Livvy Dunne optou por um acessório particularmente moderno: uma bandana branca, amarrada na cabeça para manter o rosto livre. Este acessório, que voltou com tudo nas últimas temporadas, tem inspiração vintage e se adapta perfeitamente à vibe do verão. Ele permite um penteado rápido e adiciona um toque gráfico a um look que, de outra forma, seria discreto. Essa abordagem está em sintonia com o espírito minimalista do look, que prioriza alguns detalhes bem escolhidos em vez de uma profusão de elementos.

Brincos de argola delicados em ouro e uma maquiagem luminosa.

No que diz respeito às joias, Livvy Dunne optou pela simplicidade. Pequenos brincos de argola dourados adicionaram um toque de brilho discreto sem sobrecarregar o visual — uma escolha que complementou perfeitamente o ar descontraído da roupa. E para a maquiagem, ela escolheu um look propositalmente fresco e natural.

Uma postagem acompanhada de um simples "oi"

Para finalizar a publicação, Livvy Dunne adicionou uma mensagem: um simples "oi" escrito diretamente na imagem. Uma abordagem minimalista, perfeitamente em sintonia com o estilo discreto da roupa e da maquiagem. Essa abordagem, bem diferente das publicações cuidadosamente produzidas com legendas longas, ilustra uma nova forma de comunicação nas redes sociais: menos é mais. Essa estratégia contribui para a crescente popularidade de Livvy Dunne em sua comunidade.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Livvy Dunne Daily (@livvyluvs_)

Um produto icônico para uso "fora de serviço" que se destaca.

Além desta publicação solo, Livvy Dunne confirma mais uma vez seu status como figura chave no estilo casual americano. Enquanto algumas de suas contemporâneas optam por looks meticulosamente elaborados e peças de alta costura, a ex-atleta cultiva um estilo próprio mais acessível, baseado em peças simples e cuidadosamente combinadas. Essa abordagem, perfeitamente alinhada com a tendência atual de "luxo discreto", permite que ela atraia um público particularmente amplo: desde entusiastas da alta costura até mulheres jovens em busca de inspiração para um estilo mais cotidiano.

Com sua regata cinza-clara, top esportivo preto, bandana branca e brincos de argola dourados, Livvy Dunne exibe um look casual impecável. É uma demonstração de que, no mundo saturado das redes sociais, muitas vezes é a simplicidade que chama a atenção.