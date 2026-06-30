Aos 68 anos, Sharon Stone retorna às primeiras filas da Semana de Moda de Paris.

A atriz americana Sharon Stone fez um retorno notável às passarelas, mais de trinta anos após sua última aparição. Ela encerrou o desfile da VETEMENTS, causando surpresa e emoção.

Uma silhueta de roupa de escritório repaginada

Foi no desfile da coleção Primavera/Verão 2027 da VETEMENTS, apresentado em 26 de junho de 2026, durante a Semana de Moda Masculina de Paris, que Sharon Stone fez seu notável retorno às passarelas. Ela vestiu uma camisa cinza combinada com uma gravata branca, em um estilo corporativo clássico. Essa peça foi usada por baixo de um blazer creme oversized com ombros estruturados, o que adicionou uma dimensão arquitetônica à silhueta geral.

Esta peça básica, herdada dos códigos de vestimenta de escritório, foi cuidadosamente subvertida pela escolha de uma parte de baixo particularmente marcante. Essa abordagem ilustra perfeitamente a filosofia da marca VETEMENTS: revisitar clássicos do guarda-roupa urbano através da lente da moda pop e desconstruída.

Botas de verniz até a coxa para quebrar as regras.

O detalhe que transformou esta silhueta em uma verdadeira declaração de moda reside na escolha da parte de baixo. Onde se poderia esperar calças de alfaiataria clássicas ou uma saia lápis tradicional, Sharon Stone optou por um par de botas pretas de verniz de cano altíssimo. Este contraste entre a parte superior estruturada, que remete ao vestuário de escritório, e a parte inferior ousada, inspirada em trajes de noite, ilustra perfeitamente a abordagem estilística da marca VETEMENTS.

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Uma presença magnética no pódio

Além do figurino, foi a presença de palco de Sharon Stone que realmente cativou o público. Fiel à sua imagem de "mulher forte", a atriz encerrou o desfile com passos firmes e um olhar particularmente intenso, que remetia às suas aparições icônicas na década de 1990. Essa aparição gerou grande repercussão, em parte por revelar um aspecto pouco conhecido da carreira de Sharon Stone. Antes de se tornar a inesquecível estrela de "Instinto Selvagem" em 1992, a atriz americana começou sua carreira como modelo.

Essa abordagem questiona o lugar das chamadas mulheres maduras na moda.

Para além do evento em si, a aparição de Sharon Stone levanta uma questão mais ampla: a representação das chamadas mulheres maduras na indústria da moda. Durante décadas, as passarelas foram quase exclusivamente reservadas para figuras "jovens", numa lógica de preconceito etário que tem sido amplamente criticada. Nas últimas temporadas, diversas casas de moda optaram por convidar modelos mais velhas para desfilar, num movimento gradual para diversificar os padrões de beleza. A escolha de Sharon Stone, aos 68 anos, está totalmente em sintonia com essa mudança fundamental, que está gradualmente transformando a cara das passarelas.

Com seu retorno à passarela da VETEMENTS, Sharon Stone criou um dos momentos mais memoráveis da Semana de Moda de Paris. Ela confirmou mais uma vez seu status de ícone atemporal, capaz de transformar uma simples aparição em um verdadeiro evento cultural.