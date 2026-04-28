A atriz Charlize Theron enfrenta sua fobia; sua reação faz internautas rirem.

Fabienne Ba.
@Netflix / X (anciennement Twitter)

Ela enfrenta destemidamente os piores perigos na tela, mas quando confrontada com uma cobra em uma caixa, Charlize Theron teve uma reação que foi... no fim das contas, muito humana. Porque nenhum medo deve ser minimizado, seja ele qual for. Embora a cena tenha divertido muitos online, outros também apontaram que um animal não deve ser usado como adereço para entretenimento ou para gerar repercussão, levantando questões sobre o bem-estar animal.

Um desafio promocional que "dá errado"

Para promover seu novo filme "Apex", disponível na Netflix desde 24 de abril de 2026, a atriz, produtora e modelo sul-africana-americana Charlize Theron e seu colega de elenco, o ator britânico Taron Egerton, participaram do desafio "O Que Tem na Caixa?" da Netflix. Os dois atores tinham que identificar, de olhos vendados e apenas pelo tato, um objeto escondido dentro de uma caixa. Taron Egerton foi o primeiro, apalpou a caixa com calma e concluiu com confiança que se tratava de carne seca. Charlize Theron, no entanto, estava prestes a vivenciar algo bem diferente.

Assim que enfiou as mãos na caixa, Charlize Theron sentiu algo se mexer. Recuou abruptamente, repetindo que "estava vivo", e então deu um passo à frente para olhar — e descobriu uma píton-verde-arborícola. Sua reação foi imediata e sem filtros: "Puta merda, meu coração!", exclamou, antes de perguntar com a maior seriedade se apertar levemente o réptil poderia tê-lo provocado e se era provável que ele a mordesse.

Um vídeo publicado pela Netflix que é um sucesso.

Esse detalhe divertiu muito os internautas: Charlize Theron parecia já ter encontrado uma cobra durante o mesmo desafio e não hesitou em comparar as duas situações. Quando Taron Egerton perguntou se ela estaria disposta a segurar a cobra, a resposta foi um sonoro não.

O vídeo foi rapidamente compartilhado no X (antigo Twitter) pela conta oficial da Netflix com a legenda: "Charlize Theron completamente descontrolada com essa cobra". O vídeo viralizou em poucas horas, gerando diversas reações: enquanto alguns internautas acharam a cena engraçada, outros se manifestaram sobre o bem-estar animal, lembrando a todos que nenhum animal deve ser usado para entretenimento ou para gerar repercussão.

"Apex", o filme que "justifica" toda a expectativa.

Em "Apex", Charlize Theron interpreta Sasha, uma alpinista em luto que se vê sozinha no interior da Austrália, caçada por um assassino em série psicopata interpretado por Taron Egerton. O filme, dirigido por Baltasar Kormákur ("Everest", "À Deriva"), tem 95 minutos de duração, sem um único momento tedioso. Charlize Theron também produziu o projeto, em parceria com a Chernin Entertainment. Na tela, assim como na vida real, força e coragem não impedem a existência de medos muito reais, sejam eles quais forem.

Além da repercussão, essa sequência serve como um lembrete de que nenhuma celebridade está imune às reações mais instintivas. Mesmo as figuras mais fortes na tela permanecem profundamente humanas diante de seus medos. Entre a promoção bem-sucedida de "Apex" e o debate em torno do uso de animais nesse tipo de conteúdo, o vídeo de Charlize Theron demonstra, em última análise, que em poucos segundos, um desafio simples pode ser tanto divertido quanto instigante.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
Article précédent
A atriz Eva Longoria, que mora na Espanha, revela o que mais sente falta dos Estados Unidos.
Article suivant
A cantora Beyoncé faz uma declaração de moda "ousada" com este vestido roxo "nada convencional".

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Mudança "inesperada" da atriz Sofía Vergara: seu novo visual deixa os fãs perplexos.

A atriz e modelo colombiana-americana Sofía Vergara compartilhou recentemente um carrossel de fotos de domingo no Instagram que...

A cantora Beyoncé faz uma declaração de moda "ousada" com este vestido roxo "nada convencional".

A cantora americana Beyoncé nunca deixa nada ao acaso em suas aparições públicas. Quando surgiu usando um deslumbrante...

A atriz Eva Longoria, que mora na Espanha, revela o que mais sente falta dos Estados Unidos.

A atriz, diretora, produtora e modelo americana Eva Longoria deixou para trás sua vida nos Estados Unidos sem...

A atriz Nina Dobrev compartilha sua viagem de trem, mas é esta banheira que está causando alvoroço.

A atriz e modelo búlgaro-canadense Nina Dobrev compartilhou imagens de sua viagem no Venice Simplon-Orient-Express e, entre todas...

A atriz Zoe Saldaña deslumbra com um vestido trompe-l'oeil cintilante

A atriz, diretora e produtora americana Zoe Saldaña nunca faz nada pela metade no tapete vermelho. Em 23...

O modelo americano Brooks Nader exibe um visual que está causando alvoroço.

Algumas peças de roupa, por si só, são suficientes para cativar a atenção de todos. Brooks Nader demonstrou...