A atriz Charlize Theron enfrenta sua fobia; sua reação faz internautas rirem.

Ela enfrenta destemidamente os piores perigos na tela, mas quando confrontada com uma cobra em uma caixa, Charlize Theron teve uma reação que foi... no fim das contas, muito humana. Porque nenhum medo deve ser minimizado, seja ele qual for. Embora a cena tenha divertido muitos online, outros também apontaram que um animal não deve ser usado como adereço para entretenimento ou para gerar repercussão, levantando questões sobre o bem-estar animal.

Um desafio promocional que "dá errado"

Para promover seu novo filme "Apex", disponível na Netflix desde 24 de abril de 2026, a atriz, produtora e modelo sul-africana-americana Charlize Theron e seu colega de elenco, o ator britânico Taron Egerton, participaram do desafio "O Que Tem na Caixa?" da Netflix. Os dois atores tinham que identificar, de olhos vendados e apenas pelo tato, um objeto escondido dentro de uma caixa. Taron Egerton foi o primeiro, apalpou a caixa com calma e concluiu com confiança que se tratava de carne seca. Charlize Theron, no entanto, estava prestes a vivenciar algo bem diferente.

Assim que enfiou as mãos na caixa, Charlize Theron sentiu algo se mexer. Recuou abruptamente, repetindo que "estava vivo", e então deu um passo à frente para olhar — e descobriu uma píton-verde-arborícola. Sua reação foi imediata e sem filtros: "Puta merda, meu coração!", exclamou, antes de perguntar com a maior seriedade se apertar levemente o réptil poderia tê-lo provocado e se era provável que ele a mordesse.

Um vídeo publicado pela Netflix que é um sucesso.

Esse detalhe divertiu muito os internautas: Charlize Theron parecia já ter encontrado uma cobra durante o mesmo desafio e não hesitou em comparar as duas situações. Quando Taron Egerton perguntou se ela estaria disposta a segurar a cobra, a resposta foi um sonoro não.

O vídeo foi rapidamente compartilhado no X (antigo Twitter) pela conta oficial da Netflix com a legenda: "Charlize Theron completamente descontrolada com essa cobra". O vídeo viralizou em poucas horas, gerando diversas reações: enquanto alguns internautas acharam a cena engraçada, outros se manifestaram sobre o bem-estar animal, lembrando a todos que nenhum animal deve ser usado para entretenimento ou para gerar repercussão.

Charlize Theron (com razão) perdendo a cabeça por causa dessa cobra 😭 pic.twitter.com/NBrqllrkuI — Netflix (@netflix) 27 de abril de 2026

"Apex", o filme que "justifica" toda a expectativa.

Em "Apex", Charlize Theron interpreta Sasha, uma alpinista em luto que se vê sozinha no interior da Austrália, caçada por um assassino em série psicopata interpretado por Taron Egerton. O filme, dirigido por Baltasar Kormákur ("Everest", "À Deriva"), tem 95 minutos de duração, sem um único momento tedioso. Charlize Theron também produziu o projeto, em parceria com a Chernin Entertainment. Na tela, assim como na vida real, força e coragem não impedem a existência de medos muito reais, sejam eles quais forem.

Além da repercussão, essa sequência serve como um lembrete de que nenhuma celebridade está imune às reações mais instintivas. Mesmo as figuras mais fortes na tela permanecem profundamente humanas diante de seus medos. Entre a promoção bem-sucedida de "Apex" e o debate em torno do uso de animais nesse tipo de conteúdo, o vídeo de Charlize Theron demonstra, em última análise, que em poucos segundos, um desafio simples pode ser tanto divertido quanto instigante.