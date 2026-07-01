Sullivan, filho de Patrick Dempsey, estreia-se na moda vintage.

Aos 19 anos, Sullivan Dempsey acaba de fazer sua grande estreia no mundo da moda. O filho do ator americano Patrick Dempsey posa para uma campanha dedicada ao luxo vintage, que não passou despercebida nas redes sociais.

Uma primeira campanha para o Mundo Morphew

Sullivan Dempsey fotografou sua primeira campanha de moda para a Morphew World, uma boutique de revenda especializada em luxo vintage. A marca, que se consolidou como líder no segmento de roupas de arquivo, oferece aos seus clientes peças desenhadas pelos maiores estilistas do século XX, meticulosamente restauradas e relançadas no mercado. Essa abordagem está perfeitamente alinhada com a tendência atual de um luxo mais sustentável e focado na herança cultural.

Um vestido Yves Saint Laurent da década de 1980.

Foi na conta do Instagram da Morphew World que Sullivan fez sua primeira aparição pública como modelo. A marca publicou uma foto em que o adolescente posa com um vestido Yves Saint Laurent da década de 1980. Essa exposição imediatamente coloca Sullivan dentro da grande tradição da modelagem de alta-costura, sob o olhar atento de um dos melhores arquivos de moda do mundo.

Uma segunda análise por Issey Miyake

Algumas semanas depois, a Morphew World compartilhou uma nova imagem de Sullivan, desta vez em um cenário completamente diferente. A adolescente aparece com um conjunto todo preto de Issey Miyake, também da década de 1980. O designer japonês vê uma de suas peças de arquivo voltar aos holofotes com uma nova perspectiva. É uma demonstração da versatilidade estilística de Sullivan, capaz de incorporar tanto o glamour da alta-costura parisiense quanto o minimalismo intelectual japonês.

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Um passo simbólico após o fim do ensino médio.

O início da carreira de modelo acontece um ano depois de um marco importante na vida de Sullivan. Em maio de 2025, as gêmeas Darby e Sullivan se formaram na Crossroads School for Arts & Sciences, uma instituição de prestígio localizada em Santa Monica, Califórnia. "Muito orgulhoso de vocês, meninas, e animado para ver aonde o próximo capítulo de suas vidas as levará!", escreveu Patrick Dempsey no Instagram na época.

Com seus dois primeiros ensaios fotográficos para uma marca de luxo vintage, Sullivan Dempsey fez uma entrada notável no mundo da moda. Aos 19 anos, ele trilha um caminho que é ao mesmo tempo familiar e resolutamente pessoal, escolhendo o universo da alta-costura para sua estreia.