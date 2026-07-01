Radiante na Itália, Karol G causou sensação com um vestido floral.

A cantora colombiana Karol G compartilhou um carrossel de fotos tiradas na Itália em seu Instagram, onde aparece usando um vestido floral romântico. Ela encantou seus fãs, e a publicação já recebeu mais de 1,4 milhão de curtidas.

Um vestido floral romântico

Para a ocasião, Karol G usou um longo vestido branco floral com alças finas e barra com babados. Uma peça leve e veranil com um toque decididamente romântico, perfeita para a estação. Bem diferente dos figurinos de palco mais extravagantes pelos quais é conhecida, Karol G optou aqui por uma elegância suave e natural que realça seu brilho.

Um cenário italiano sublime

O cenário certamente teve um papel importante. Na legenda, Karol G escreveu "Italia, sei bellissima" ("Itália, você é linda"), confirmando seu amor pelo país. Entre a luz dourada, as paisagens e a atmosfera romântica tão característica da Itália, seu vestido floral se integrou perfeitamente ao cenário, resultando em uma série de fotos tão radiantes quanto elegantes.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por KAROL G (@karolg)

Os fãs estão encantados

Como era de se esperar, a publicação gerou uma avalanche de elogios. Nos comentários, os internautas inundaram a seção com mensagens de admiração. "A Itália e Karol G são a perfeição", "Você é a mulher mais linda e radiante do mundo", escreveram alguns, enquanto outros elogiaram sua autenticidade.

Com este vestido floral e sua escapadela italiana, Karol G faz uma aparição fresca e romântica. Entre sua elegância natural e o cenário paradisíaco, ela prova mais uma vez que sabe como combinar estilo e autenticidade. Sem surpresas, isso certamente encantará seus fãs.