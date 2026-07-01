Radiante na Itália, Karol G causou sensação com um vestido floral.

Julia P.
@karolg / Instagram

A cantora colombiana Karol G compartilhou um carrossel de fotos tiradas na Itália em seu Instagram, onde aparece usando um vestido floral romântico. Ela encantou seus fãs, e a publicação já recebeu mais de 1,4 milhão de curtidas.

Um vestido floral romântico

Para a ocasião, Karol G usou um longo vestido branco floral com alças finas e barra com babados. Uma peça leve e veranil com um toque decididamente romântico, perfeita para a estação. Bem diferente dos figurinos de palco mais extravagantes pelos quais é conhecida, Karol G optou aqui por uma elegância suave e natural que realça seu brilho.

Um cenário italiano sublime

O cenário certamente teve um papel importante. Na legenda, Karol G escreveu "Italia, sei bellissima" ("Itália, você é linda"), confirmando seu amor pelo país. Entre a luz dourada, as paisagens e a atmosfera romântica tão característica da Itália, seu vestido floral se integrou perfeitamente ao cenário, resultando em uma série de fotos tão radiantes quanto elegantes.

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Uma publicação compartilhada por KAROL G (@karolg)

Os fãs estão encantados

Como era de se esperar, a publicação gerou uma avalanche de elogios. Nos comentários, os internautas inundaram a seção com mensagens de admiração. "A Itália e Karol G são a perfeição", "Você é a mulher mais linda e radiante do mundo", escreveram alguns, enquanto outros elogiaram sua autenticidade.

Com este vestido floral e sua escapadela italiana, Karol G faz uma aparição fresca e romântica. Entre sua elegância natural e o cenário paradisíaco, ela prova mais uma vez que sabe como combinar estilo e autenticidade. Sem surpresas, isso certamente encantará seus fãs.

Julia P.
Julia P.
Sou Julia, uma jornalista apaixonada por descobrir e compartilhar histórias cativantes. Com um estilo de escrita criativo e um olhar atento, busco dar vida a uma ampla gama de tópicos, desde tendências atuais e questões sociais até delícias culinárias e segredos de beleza.
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