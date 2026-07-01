A cantora Bebe Rexha nos lembra que a autoconfiança não tem tamanho.

A artista por trás de sucessos contagiantes como "I'm Good (Blue)" e "Meant to Be", Bebe Rexha é a talentosa compositora de inúmeros hinos pop. Ela usa sua voz para encantar nossos ouvidos e fazer nossos fones de ouvido vibrarem, mas também para pregar a autoconfiança e espalhar mensagens de amor próprio. Uma artista talentosa, ela também é a melhor embaixadora da autoestima.

Uma artista que se recusa a deixar que outros definam seu corpo.

Com sua voz inconfundível, melodias cativantes, ritmos envolventes e refrões memoráveis, Bebe Rexha conquista nossos ouvidos. A cantora albanesa , que lançou recentemente o álbum "Dirty Blonde", do qual se orgulha muito, certamente já está na sua playlist. Sua música "New Religion" também figura em diversas playlists atuais.

A artista de olhar sedutor, que se mantém fiel ao seu estilo Y2K e fez da estampa de leopardo sua assinatura visual, possui uma forte identidade vocal e estética. Embora seu talento resida na voz, o público frequentemente se concentra no restante de sua anatomia. Esse escrutínio coletivo é bastante comum para mulheres sob os holofotes, especialmente quando as cantoras não se encaixam no padrão de tamanho 36 .

Durante sua aparição no American Music Awards, Bebe Rexha sofreu o mesmo destino que sua colega Nelly Furtado e foi criticada por seu peso por espectadores que ainda se apegam a um ideal de beleza. Na internet, internautas compararam fotos antigas da cantora com as de sua aparição no evento musical, onde ela usava um corset preto e uma saia gótica. Todos começaram a analisar minuciosamente cada centímetro que ela havia ganhado sob aquela roupa icônica.

E a cantora, que tem espelho suficiente para ver isso por si mesma, não optou por ignorar. "Eu sei que engordei. Só estou cansada de as pessoas falarem sobre isso. PRÓXIMO!", escreveu Bebe Rexha em uma mensagem no X (antigo Twitter). Longe de ser um desabafo de cansaço, é uma mudança de mentalidade. Não cabe a ela perder alguns centímetros; cabe ao mundo ampliar sua mente fechada.

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Sua lição: nunca julgue um corpo sem conhecer sua história.

Por trás da imagem, existe, antes de tudo, um ser humano que, por vezes, travou uma batalha implacável contra distúrbios alimentares, que suportou críticas insuportáveis na escola, que derramou lágrimas por causa de inseguranças e que, um dia, desejou poder trocar de corpo. Bebe Rexha, por sua vez, sofre de uma condição feminina bem conhecida: a Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP). Já em 2023, a cantora, que usa sua voz como um megafone em suas manifestações, compartilhou publicamente o diagnóstico na esperança de pôr fim aos julgamentos sobre seu corpo.

“As oscilações de peso são inevitáveis, faz parte da vida, e você nunca sabe o que as pessoas estão passando. Medicamentos, doenças, etc.”, acrescentou ela em outra mensagem , continuando com esse apelo à tolerância. Embora Bebe Rexha tenha deixado sua antiga gravadora para criar músicas mais autênticas, sem tentar se conformar às expectativas da indústria, ela também está rompendo com os padrões de beleza que ela impõe de forma insidiosa. Porque um corpo nunca deveria se tornar uma mercadoria de marketing, mas sim permanecer um simples detalhe na arte de compor canções.

Um cantor com quem é fácil se identificar.

Em suas declarações públicas e nas redes sociais, Bebe Rexha rejeita as expectativas da sociedade e demonstra consistentemente seu amor-próprio. Seu perfil no TikTok é uma vitrine acolhedora, até mesmo um espaço seguro. Enquanto outras figuras públicas controlam sua imagem com a mesma rigidez com que controlam suas dietas, a autora de "In the Name of Love" não tem regras, não usa filtros.

Ela se filma de frente para a câmera sem maquiagem, se arrumando e se exibindo enquanto compartilha algumas confidências. Ela saboreia fast food com prazer e silencia aqueles que prescrevem dietas. Melhor ainda, ela exibe suas curvas em festas na piscina, como se quisesse desafiar as críticas. É uma mistura de conteúdo autêntico, bem distante de clichês roteirizados e vídeos meticulosamente orquestrados. É uma onda de energia positiva em nossos feeds saturados de imagens perfeitas que nos fazem sentir culpados. Bebe Rexha prova isso: ela é humana acima de tudo e não busca se tornar um produto das pressões sociais.

E quando a mídia lhe pergunta "os segredos de tanta confiança", ela dá uma resposta digna da diva que é: "Minha confiança vem do fato de eu estar cansada de pedir permissão."