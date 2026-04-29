A cantora e atriz Jennifer Lopez exibe sua barriga sarada e reacende uma tendência dos anos 2000.

Naila T.
@jlo / Instagram

Jennifer Lopez não precisa de um tapete vermelho para atrair atenção. Uma simples sessão de exercícios acompanhada de algumas selfies postadas no Instagram foi suficiente para incendiar as redes sociais — e trazer de volta aos holofotes uma tendência dos anos 2000 que pensávamos estar esquecida.

O carrossel de domingo que incendiou a internet.

Jennifer Lopez publicou um carrossel de fotos tiradas durante um treino no Instagram, ao som da música "Yukon" de Justin Bieber. Nas fotos, ela aparece posando em frente a um espelho de vários ângulos, destacando sua barriga sarada. A publicação gerou imediatamente milhares de reações entusiasmadas: "Você é perfeita, deusa!!!" , "Envelhecendo como o melhor vinho" , "Essa barriga é tudo o que eu quero".

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Uma publicação compartilhada por Jennifer Lopez (@jlo)

O detalhe do bug do milênio que está revivendo a tendência.

Seu look não passou despercebido. Jennifer Lopez usou um top cropped branco de malha waffle, de mangas compridas e decote profundo, com a barra terminando um pouco acima das costelas, sobre um top esportivo preto. Mas foram as calças que fizeram toda a diferença: leggings pretas dobradas para criar uma cintura baixa — uma técnica característica dos anos 2000. Esse detalhe simples, essa dobra na cintura, foi suficiente para ancorar o look na estética Y2K que domina as tendências de 2026.

Uma publicação que dá continuidade ao tema de uma primavera muito agitada.

Essas selfies surgem poucos dias depois da primeira aparição de Jennifer Lopez no Coachella, onde ela fez uma entrada surpresa no palco Quasar durante o show de David Guetta para apresentar seu novo single "Save Me Tonight". Para a ocasião, ela usou um macacão prateado brilhante da The Blonds com uma jaqueta de penas de Julien McDonald. Do festival ao espelho da academia, a energia é a mesma.

Uma assinatura fitness que se tornou uma marca registrada.

Jennifer Lopez sempre cultivou uma imagem associada à disciplina física, que compartilha regularmente em suas redes sociais. Suas postagens relacionadas à boa forma física se tornaram uma constante no Instagram, misturando motivação, estilo e momentos do cotidiano. As leggings de cintura baixa com a barra dobrada não são coincidência: evocam a estética Y2K que ela ajudou a popularizar nos anos 2000. Essa tendência está voltando à moda hoje em dia, mas não se trata de tornar esse tipo de corpo ou estilo de moda um padrão a ser seguido.

Resumindo, Jennifer Lopez não precisava de um estilista para nos lembrar por que ela é um ícone. Trinta anos após sua estreia, ela personifica uma era, ao mesmo tempo que pertence plenamente ao presente.

Naila T.
Naila T.
Analiso as tendências sociais que moldam nossos corpos, nossas identidades e nossas relações com o mundo. O que me motiva é compreender como as normas evoluem e se transformam em nossas vidas, e como os discursos sobre gênero, saúde mental e autoimagem permeiam o cotidiano.
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