Aos 49 anos, esta ex-apresentadora de TV está quebrando um tabu sobre a idade das mulheres.

Sempre radiante, franca e espontânea, Alessandra Sublet nunca teve medo de dizer o que pensa. Próxima dos 50 anos, a ex-apresentadora de TV desfruta de uma liberdade rara no mundo da mídia: a liberdade de abraçar plenamente a sua idade. Convidada para o programa "Quelle Époque!", a ex-apresentadora falou abertamente sobre sua relação com a passagem do tempo, transmitindo uma mensagem libertadora para todas as mulheres.

"É ótimo envelhecer."

Alessandra Sublet quis esclarecer uma coisa: para ela, envelhecer é uma bênção. "É maravilhoso envelhecer, acredito sinceramente nisso, especialmente para uma mulher", confidenciou. Antes de acrescentar: "Envelhecer significa aceitar a maturidade e a sabedoria. Você se torna muito mais serena, se sente melhor consigo mesma."

Em uma sociedade onde os padrões de beleza muitas vezes parecem inatingíveis, a mensagem da ex-apresentadora de TV é um sopro de ar fresco. Embora admita não ser imune à "lei da gravidade" e às eventuais dificuldades matinais, Alessandra Sublet rejeita categoricamente a ideia de que uma mulher com mais de 40 anos deva esconder a idade. "Não é por isso que vou pintar o rosto", brinca ela.

Uma mensagem de liberdade para todos

“Aos 50, somos mortais”, resume ela. Essa afirmação deve ser entendida como um apelo à autenticidade, e não como uma observação desiludida. Por meio de suas palavras, Alessandra Sublet convida as mulheres a se desapegarem da opinião alheia e a se sentirem legítimas, independentemente da idade.

Ela também fala daquela luz interior que cresce com a idade: serenidade, confiança e a capacidade de deixar ir. A ex-apresentadora de TV, agora atriz e romancista, confessa que se sente "em casa" hoje. Depois de se abrir sobre sua depressão pós-parto em "Un dimanche à la campagne" (Um Domingo no Campo), ela opta por continuar falando abertamente, para dar sentido à sua jornada como mulher.

O segredo de beleza de Alessandra Sublet

Ela não tem intenção alguma de sucumbir ao fascínio da cirurgia plástica. Alessandra Sublet prefere a "beleza real". No fim das contas, seu maior segredo de beleza continua sendo sua atitude: a aceitação. Porque, como ela mesma nos lembra, "a maneira mais bonita de se manter radiante é se sentir bem", simplesmente.

Com sua franqueza e sabedoria luminosa, Alessandra Sublet se consolidou como uma voz valiosa no debate sobre o envelhecimento. Ela defende, com veemência e orgulho, o direito de ser "imperfeito", vibrante e autêntico. Suas palavras são revigorantes e nos lembram que não há nada mais moderno do que aceitar quem somos, em qualquer idade.