Taylor Swift e Travis Kelce impõem uma regra inesperada para o seu casamento.

Fabienne Ba.
@taylorswift / Instagram

A cantora e compositora americana Taylor Swift e o jogador de futebol americano Travis Kelce estão se preparando para dizer "sim", mas esta cerimônia será mais do que apenas um "momento sentimental". O casal teria decidido transformar seu evento privado em uma verdadeira ocasião para a generosidade, convidando todos os presentes a abrirem mão de presentes em favor de doações para instituições de caridade.

Um pedido claro aos hóspedes.

Segundo diversos sites de fofocas de celebridades, Taylor Swift e Travis Kelce teriam dito aos seus entes queridos que não querem presentes de casamento, explicando que já possuem bens materiais "mais do que suficientes". Aparentemente, a equipe de planejamento do casamento informou aos convidados que, em vez de escolherem presentes, eles são encorajados a fazer doações para instituições de caridade que apoiam.

Uma generosidade que não surpreende.

Taylor Swift é frequentemente destacada por seu trabalho beneficente "discreto": apoiando causas relacionadas à saúde, educação, moradia e ajuda emergencial, muitas vezes sem a atenção oficial da mídia. Para seus amigos próximos e fãs de longa data, esse pedido de doações em vez de presentes parece perfeitamente coerente com sua imagem de mulher que quer "ajudar os outros" e reconhecer as contribuições de sua equipe, incluindo os fornecedores que trabalharam em seu casamento.

Um gesto que inspira os entes queridos.

As pessoas mais próximas do casal indicaram que, em geral, acolheram a ideia "com muita emoção e significado". Em vez de se concentrarem em encontrar um presente "perfeito" ou caro, as pessoas seriam incentivadas a direcionar sua atenção para a escolha da instituição de caridade que desejam apoiar. Essa abordagem transforma a participação na cerimônia em um gesto significativo, mais profundo e duradouro do que uma simples troca de presentes. Também fomenta um senso de compromisso coletivo, no qual todos contribuem, à sua maneira, para uma causa que transcende o próprio evento.

Os detalhes deste casamento, anunciado para o verão de 2026 em um ambiente muito privado, reforçam, portanto, essa linha de conduta: um evento íntimo, concebido em torno do afeto, do compromisso e da solidariedade, em vez de excessos espetaculares.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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