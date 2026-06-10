O truque de Anne Hathaway para um "rosto mais levantado": uma técnica que deve ser encarada com cautela.

A atriz que interpreta Andrea em "O Diabo Veste Prada" negou recentemente os rumores de cirurgia plástica. No entanto, vinte anos após o lançamento do primeiro filme, ela praticamente não mudou e parece ter uma vantagem genética sobre o tempo. Enquanto a indústria cinematográfica prega a juventude eterna, Anne Hathaway responde a essa demanda por rejuvenescimento com um corte de cabelo que dá a ilusão de ser dez anos mais jovem. Rapidamente, o corte se tornou a mais recente febre capilar entre os internautas.

Um penteado para alongar o rosto sem recorrer à cirurgia.

Anne Hathaway, que estreou em "O Diário da Princesa" e interpretou Andrea, a modelo que trabalha em "O Diabo Veste Prada", foi alvo de inúmeros rumores. Logo após o lançamento da segunda parte deste filme de sucesso, que revela os bastidores da implacável indústria da moda, internautas acharam que tinham descoberto um furo de reportagem: que ela teria se submetido a cirurgias plásticas . Acusaram Anne Hathaway de alterar seu rosto e usar essa tecnologia moderna para acompanhar as tendências. A atriz, que tentou se manter desinformada, decidiu pôr fim às especulações e outras suposições duvidosas sobre sua aparência, que aparentemente era "perfeita demais" para ser apenas resultado de bons genes ou maquiagem bem aplicada.

Se a atriz vencedora do Oscar parece "tão bem conservada", como gostam de dizer os internautas, não é resultado de maquiagem pesada ou de um sérum "anti-idade". É simplesmente o efeito de um penteado que lembra uma brilhante ilusão de ótica. "Aliás, as pessoas presumem que se trata de grandes decisões médicas. (...) Eu queria mostrar que não, não tomei nenhuma decisão médica importante. São apenas duas tranças", esclarece ela, irritada, em entrevista à revista ELLE.

E você não precisa de uma equipe de cabeleireiros experientes para recriar essa técnica de bastidores em casa. O método é simples. Basta fazer duas trancinhas na altura das têmporas com aqueles fios rebeldes e prendê-las na parte de trás da cabeça, sob outras mechas, para um "lifting facial instantâneo". Uma maneira de remodelar o rosto sem cortar o cabelo.

Essa técnica capilar está fazendo sucesso nas redes sociais.

Este penteado, que cria a impressão de um rosto mais firme, maçãs do rosto mais elevadas e olhos amendoados, tornou-se um verdadeiro fenômeno da moda nas redes sociais. Longe de ser domínio exclusivo da talentosa Anne Hathaway, transformou-se em um movimento capilar coletivo. É uma variação bem-sucedida do coque elegante da modelo americana Bella Hadid e do rabo de cavalo firme da cantora e compositora americana Ariana Grande , penteados também conhecidos por seu efeito "volumizador".

Entusiastas da beleza, sempre prontos para serem cobaias online, filmam os resultados. A julgar por suas expressões de espanto, esse penteado transformador supera todas as expectativas. Essas tranças, usadas como "tensores", imitam a precisão de seringas, praticamente sem efeitos colaterais. Embora essa técnica capilar possa parecer inofensiva em comparação com procedimentos cosméticos que exigem anestesia local e um curto período de recuperação, ela também pode ser desastrosa para a saúde do couro cabeludo.

Isso é especialmente verdade quando esse "penteado refrescante" se torna um hábito. "Quando as mesmas mechas são usadas repetidamente para criar volume, principalmente nas têmporas ou ao redor do rosto, isso exerce muita pressão em áreas muito frágeis", alerta Tina Mui, tricologista e fundadora da AWARE Hair, em entrevista ao Bustle .

No entanto, um penteado que também apresenta um problema.

Este penteado, anunciado como a "descoberta do ano", apaga os sinais de cansaço, mesmo depois de uma maratona de séries a noite toda, dá volume aos traços como um tratamento caro de luxo e oferece um aumento notável de energia. Você instantaneamente parece "mais jovem do que realmente é" e tem aquele "look mais levantado" digno das páginas brilhantes de revistas. No entanto, embora essa técnica capilar seja promissora, ela danifica os fios silenciosamente.

A especialista em couro cabeludo incentiva as pessoas a ouvirem seus corpos e prestarem atenção em como se sentem depois de passarem horas com o rosto sob pressão, preso por tranças extremamente apertadas. "Se, ao desfazer um rabo de cavalo, um coque, uma trança ou um aplique, você sentir um leve alívio, é um sinal claro de que houve tensão", continua ela. Isso estressa o cabelo, que não é indestrutível. O risco? Quebra, coceira ou até mesmo queda de cabelo significativa.

Além desses danos colaterais, esse penteado também perpetua um ideal de beleza antiquado e excessivamente polido (ou melhor, com duas tranças). Considerando a forma como Hollywood trata as mulheres com mais de 40 anos, esse penteado parece mais uma imposição do que uma verdadeira revolução da beleza.