Com um vestido rosa de penas, a atriz Chase Infiniti chamou a atenção no tapete vermelho.

A atriz americana Chase Infiniti causou sensação no tapete vermelho do Gotham TV Awards 2026, em Nova York. Vestida com um elegante vestido rosa adornado com penas, ela atraiu todos os olhares na cerimônia que premiou o melhor da televisão. Sua aparência deslumbrante foi complementada por um prestigioso prêmio.

Um vestido rosa espetacular

Para a ocasião, Chase Infiniti optou por um longo vestido rosa-claro esvoaçante com uma cauda vaporosa que se estendia pelo tapete vermelho. A peça mais marcante foi uma estola de penas no mesmo tom de rosa, que envolvia seus braços e adicionava um toque dramático ao visual. A atriz usou os cabelos naturalmente cacheados e escolheu joias discretas, resultando em um look romântico e teatral ao mesmo tempo. Esse visual contrastou fortemente com as roupas mais sóbrias usadas por muitas outras convidadas naquela noite.

Chase Infiniti no Gotham Television Awards de 2026 🩷 pic.twitter.com/EE7WGZZyyY — 󠁯best of chase infiniti (@chasesinfiniti) 1 de junho de 2026

Uma noite duplamente bem-sucedida

Além do estilo, essa aparição será lembrada por uma conquista significativa. Chase Infiniti ganhou o prêmio de melhor atriz em série dramática por seu papel em "The Testaments", a série da Hulu adaptada do romance de Margaret Atwood, sequência de "The Handmaid's Tale". Essa distinção confirma sua ascensão meteórica na indústria televisiva.

Uma estrela em ascensão na moda e no cinema.

Chase Infiniti se consolidou como um dos novos rostos a serem observados. Descoberta, em particular, pelo filme "One Battle After Another", ela fez inúmeras aparições marcantes no tapete vermelho e foi recentemente nomeada embaixadora da Louis Vuitton. Formada pela Columbia College Chicago, ela agora combina aclamação da crítica com o status de ícone fashion em ascensão.

Entre um vestido rosa com penas e um prêmio de atuação, Chase Infiniti teve uma noite verdadeiramente especial no Gotham TV Awards de 2026. A atriz confirma que está entre os talentos em ascensão para ficar de olho, tanto pela escolha de seus papéis quanto pela ousadia em seus looks no tapete vermelho.

