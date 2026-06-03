Aos 49 anos, Kerry Washington brilha com um look dourado espetacular.

Julia P.
@kerrywashington / Instagram

Na cerimônia do Gotham TV Awards de 2026, em Nova York, a atriz, produtora e diretora americana Kerry Washington brilhou no tapete vermelho com um deslumbrante vestido dourado. Sua aparição foi ainda mais marcante por ela ser a convidada de honra da noite.

Um visual dourado espetacular

Para a cerimônia realizada no Cipriani Wall Street, Kerry Washington optou por um longo vestido dourado com um efeito metálico e fluido que captava a luz a cada movimento. O vestido apresentava um decote profundo e um drapeado torcido no pescoço, adicionando um toque escultural ao visual. A atriz completou o look com brincos dourados e optou por cachos volumosos, combinados com uma maquiagem luminosa. Um look monocromático, ao mesmo tempo discreto e radiante.

Uma noite dedicada à homenagem.

Além do estilo, essa aparição coincidiu com a entrega de um prêmio prestigioso. Kerry Washington recebeu o Spotlight Tribute, um prêmio que reconhece toda a sua carreira como atriz e produtora. A diretora americana Lesli Linka Glatter fez o discurso de homenagem, elogiando "sua rara capacidade de impor silêncio e incorporar personagens extremamente complexos". Isso deu a Kerry Washington a oportunidade de refletir sobre seus começos e a importância de compartilhar os holofotes com outros talentos.

Um ícone da televisão

Originária do Bronx, Nova Iorque, Kerry Washington consolidou-se como uma das figuras mais importantes da televisão. Alçada à fama por seu papel como Olivia Pope na série "Scandal", ela se tornou, em 2012, a primeira mulher negra a protagonizar uma série dramática em uma grande emissora americana desde 1974. Também produtora através de sua empresa, Simpson Street, ela recentemente interpretou um papel principal na série "Imperfect Women" e continua sua carreira aclamada por inúmeros prêmios.

Entre um deslumbrante vestido dourado e uma homenagem à altura de sua carreira, Kerry Washington deixou uma impressão marcante no Gotham TV Awards de 2026. Ela confirma seu status de ícone, igualmente à vontade no tapete vermelho e nos papéis que a tornaram famosa.

Julia P.
Julia P.
Sou Julia, uma jornalista apaixonada por descobrir e compartilhar histórias cativantes. Com um estilo de escrita criativo e um olhar atento, busco dar vida a uma ampla gama de tópicos, desde tendências atuais e questões sociais até delícias culinárias e segredos de beleza.
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