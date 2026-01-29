Search here...

Com um look deslumbrante, essa cantora fez uma aparição impressionante.

Léa Michel
@tyla/Instagram

A estrela pop sul-africana Tyla continua a fazer sucesso, desta vez no programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. A cantora de "Water" cativou recentemente os telespectadores ao se transformar de um look casual em um conjunto deslumbrante em um vídeo curto publicado na conta oficial do programa no Instagram. Essa transformação estilosa, ao som de seu próprio hit "CHANEL", rapidamente viralizou.

Um visual que combina elegância e modernidade.

No vídeo, Tyla troca seu roupão por um look chique. Ela aparece usando um top preto brilhante estilo sutiã, combinado com uma saia midi de tweed vermelha e branca que destaca seu apurado senso de estilo. Um blazer combinando completa o look, adicionando um toque parisiense de elegância.

Para completar o visual, a cantora usou vários colares, adicionando brilho à sua aparência. Essa escolha de vestuário ilustra perfeitamente o estilo característico de Tyla: uma fusão de elementos clássicos e contemporâneos, onde sensualidade e elegância se encontram.

Tyla, ícone em ascensão no estilo e na música.

Alçada à fama internacional com seu sucesso "Water", a cantora fez inúmeras aparições de destaque. Sua participação no programa de Jimmy Fallon é mais uma confirmação de sua ascensão meteórica no cenário pop internacional. Tyla também afirma sua identidade como uma fashionista dedicada e inspiradora, capaz de combinar a elegância do tweed com o poder da moda moderna.

Tyla confirma mais uma vez que não é apenas uma artista talentosa, mas também um ícone de estilo em ascensão. Sua memorável participação no programa de Jimmy Fallon prova que ela sabe como transformar cada momento em um espetáculo visual, onde música e moda se unem para revelar toda a extensão de seu carisma deslumbrante.

