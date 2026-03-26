Zendaya surpreende com maquiagem marcante e um vestido muito teatral.

A atriz americana Zendaya chamou a atenção na estreia parisiense do filme "The Drama". Desfilando no tapete vermelho ao lado do ator Robert Pattinson, ela fez uma aparição marcante, combinando maquiagem dramática com uma silhueta igualmente dramática. Essa escolha estética, perfeitamente em sintonia com o tema do filme, confirma seu status como um ícone fashion acompanhado de perto por observadores do cenário cultural internacional.

Uma aparição marcante no tapete vermelho parisiense.

Realizada em Paris, a estreia do filme "The Drama" atraiu uma grande multidão de fãs ansiosos para ver os dois atores. O ambiente rapidamente se tornou animado, com o público brandindo celulares e câmeras para registrar a presença deles. Presença constante no tapete vermelho, Zendaya se destacou com um look branco teatral, concebido como uma interpretação contemporânea do tema do casamento, central para a trama do filme.

O vestido usado pela atriz era de uma marca de luxo e foi desenhado pelo diretor artístico Nicolas Ghesquière, uma figura importante na moda contemporânea. Este vestido estruturado, inspirado na estética nupcial, fazia parte de uma abordagem artística coerente com a promoção do filme "O Drama". Sua maquiagem intensa, caracterizada por olhos bem definidos e uma pele impecável, completou uma apresentação visual particularmente elaborada.

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"O Drama", uma história que mescla romance e tensão psicológica.

Em "The Drama", dirigido por Kristoffer Borgli, Zendaya e Robert Pattinson interpretam um casal prestes a se casar, cujo relacionamento é abalado pela revelação de um segredo poucos dias antes da cerimônia. O filme explora as tensões emocionais que envolvem o compromisso e retrata a complexidade da dinâmica de um relacionamento, mesclando romance e suspense psicológico.

Por meio de suas escolhas estilísticas e sua capacidade de incorporar diversos papéis, Zendaya confirma sua influência tanto na indústria cinematográfica quanto no mundo da moda. Essa aparição parisiense ilustra a crescente atenção dada à coerência visual entre promoção e narrativa, uma estratégia agora comum em produções internacionais.