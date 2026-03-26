Sem maquiagem, Alicia Silverstone compartilha uma lembrança emocionante com seu filho.

Anaëlle G.
@aliciasilverstone/Instagram

A atriz e produtora americana Alicia Silverstone compartilhou um momento emocionante com seus seguidores ao publicar uma foto antiga ao lado de seu filho, Bear Blu Jarecki. Na imagem, encontrada em seu arquivo pessoal, ela aparece sem maquiagem, em uma pose carinhosa com o filho. A foto, tirada à beira-mar, mostra o menino abraçando a mãe com ternura, ilustrando um laço familiar forte e afetuoso.

Uma foto pessoal repleta de emoção.

Na legenda, Alicia Silverstone expressa sua gratidão pelo tempo que passou com o filho, relembrando a emoção que sentiu ao vê-lo crescer. O menino, agora com 14 anos, está entrando gradualmente na adolescência, um marco importante que a atriz quis destacar com essa publicação nostálgica.

Um firme compromisso com um estilo de vida responsável.

Ao longo dos anos, Alicia Silverstone também compartilhou aspectos de sua vida diária, incluindo seu compromisso com um estilo de vida baseado no bem-estar e no respeito ao meio ambiente. Ela já falou diversas vezes sobre sua dedicação a uma dieta vegana, escolha que também aplica à criação de seu filho.

Uma publicação elogiada por seus seguidores.

A publicação gerou inúmeras reações positivas nas redes sociais. Os usuários elogiaram especialmente a autenticidade do momento compartilhado e a naturalidade da atriz, que apareceu completamente sem adornos. Esse tipo de conteúdo ilustra a evolução dos hábitos digitais, em que figuras públicas às vezes optam por priorizar publicações mais pessoais para fortalecer a conexão com seu público.

Ao compartilhar essa lembrança, Alicia Silverstone destaca a importância dos laços familiares e da passagem do tempo, adotando um estilo de comunicação sóbrio e sincero.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
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