Antes alvo de chacota, agora na moda: o incrível retorno dos aparelhos ortodônticos.

Se você já usou aparelho ortodôntico, provavelmente preferiria esquecer essa época para sempre e apagar todos os vestígios daqueles dentes incrustados de metal. Os aparelhos, muitas vezes necessários para alinhar os dentes ou corrigir danos no polegar, não eram exatamente um acessório glamoroso durante a adolescência. No entanto, hoje em dia, os jovens não escondem mais seus sorrisos metálicos; eles até se gabam deles online.

Aparelhos ortodônticos: de um acessório temido a uma tendência consolidada.

É praticamente parte do pacote inicial da puberdade. Os aparelhos ortodônticos traumatizaram várias gerações. Todos nós já passamos pelas mãos enluvadas do ortesista. Usar aparelho, às vezes com elástico, era praticamente um rito de passagem estético inevitável durante a adolescência. Basta olhar fotos antigas da turma para comprovar.

Quantas de nós nos privamos de sorrir durante o uso de aparelho ortodôntico? Quantas de nós temíamos beijos no pátio da escola por causa daqueles incômodos braquetes metálicos? Muitas. É preciso reconhecer que a cultura pop não nos ajudou muito em termos de autoestima . Entre a assustadora Darla de "Procurando Nemo", a personagem Betty, a Feia, e Charlotte Spitz, a apropriadamente chamada "Sorriso do Diabo", as representações de aparelhos ortodônticos não foram exatamente lisonjeiras.

Aparelhos ortodônticos, antes considerados um obstáculo à paixão e ao charme, agora vivem seu momento de glória nas selfies modernas. "Aparelhos metálicos nunca estiveram tão na moda", declara a Associação Americana de Odontologia. O que antes era visto como um instrumento de tortura está ganhando estilo e se tornando uma joia por si só. Os aparelhos ortodônticos estão até mesmo rivalizando com strass e outros enfeites dentários.

O lema? Quanto mais visível o dispositivo, melhor.

Aparelhos ortodônticos não precisam mais ser discretos. Os dias dos modelos transparentes que se misturavam perfeitamente com o esmalte ficaram para trás. Os jovens de hoje, mais confiantes do que nunca, não tentam esconder essa realidade ou minimizar a presença do aparelho. Nas redes sociais, eles exibem com orgulho seus sorrisos coloridos e revelam os elásticos em cores vibrantes e elétricas. O aparelho ortodôntico se tornou uma nova declaração de estilo, complementando a cor do cabelo ou o tom de pele de quem o usa.

Outrora considerados antiquados, até mesmo desagradáveis, os aparelhos ortodônticos não são mais exclusividade de "nerds". Eles não causam mais queda na popularidade de quem os usa. Pelo contrário, são um símbolo de pertencimento, um sinal de "estilo". Na era dos adesivos em formato de estrela para acne e sardas falsas, o ressurgimento dos aparelhos ortodônticos faz todo o sentido. Eles não são mais apenas um dispositivo "médico"; são um marcador de personalidade, um realçador de beleza. De fato, 25% dos adultos solicitam o uso de aparelho por vontade própria.

Restaurar a reputação dos aparelhos ortodônticos é uma necessidade.

Antes motivo de vergonha, o aparelho ortodôntico agora brilha nos lábios dos influenciadores do TikTok. Esse acessório, criado para alinhar nossos "dentes de vampiro" e aperfeiçoar nossos sorrisos, não é mais a fonte de tristeza que conhecíamos. Não é mais uma tela que tentamos esconder atrás das mãos; é um adorno que exibimos em todas as oportunidades. Além de normalizar o uso de aparelho, os jovens estão transformando-o em uma declaração de estilo. Eles até mesmo transformaram itens ultrapassados do passado em peças icônicas. Conseguiram encontrar potencial em calças de cintura baixa, elevar os Crocs ao status de calçados indispensáveis e trazer as sobrancelhas finas de volta à moda.

No entanto, usar aparelho ortodôntico não deve se tornar um novo imperativo de beleza. Numa época em que celebridades lixam e clareiam os dentes para alcançar um "sorriso de Hollywood", é fácil não gostar dos seus dentes naturais . Mas se a sua boca não precisa de nenhum procedimento, não há necessidade de usar aparelho só para seguir a tendência.

Seja por um espaço entre os dentes da frente, incisivos salientes, dentes sobrepostos, caninos proeminentes ou até mesmo gengivas visíveis, seu sorriso é único. Aceitar o uso de aparelho ortodôntico com serenidade é bom, mas aceitar a obra da natureza é ainda melhor.