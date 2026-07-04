O filtro do envelhecimento se torna uma ferramenta inesperada para amar a si mesmo em qualquer idade.

Positividade corporal
Émilie Laurent
Filtre vieillissant pour mieux se préparer à l'âge
@home.with.stefania / TikTok

De modo geral, nas redes sociais, os filtros suavizam a textura da pele, aumentam o volume dos lábios, realçam as maçãs do rosto e criam a ilusão de injeções de ácido hialurônico. É uma espécie de cirurgia virtual que replica padrões de beleza nos rostos. Embora sejam frequentemente criticados em discussões sobre autoaceitação, alguns internautas acreditam que os filtros têm um propósito benevolente, usando a opção de envelhecimento para se visualizarem melhor em diferentes fases da vida.

O filtro envelhecido, reaproveitado como técnica de aceitação.

Boicotados e considerados golpes visuais quase incompreensíveis, os filtros de beleza acostumam nossos olhos a essa ideia de perfeição e reforçam padrões estéticos. Antes usados por diversão, os filtros deixaram de ser caricaturas medíocres e se tornaram parâmetros essenciais para "otimizar" uma selfie ou corrigir um retrato considerado pouco lisonjeiro em sua versão original.

Eles personificam um ideal de beleza na tela. Alteram traços faciais, esticam a pele como em um lifting, refinam sobrancelhas, imitam o efeito do Botox nos lábios e criam rostos personalizados inspirados diretamente em padrões de beleza. Esses filtros são cirurgia plástica ao alcance de um clique. É magia negra 2.0. No entanto, enquanto a maioria dos filtros se concentra em suavizar e esculpir o rosto de seus usuários, existe também um que simula como seremos daqui a alguns anos.

Esse filtro, que já foi aplicado às nossas fotos, pinta nossos cabelos de grisalho , desenha rugas em nosso rosto e nos dá sinais de meia-idade. Usado principalmente por curiosidade ou para arrancar algumas risadas, esse filtro nos prepara mentalmente para como seremos daqui a 40 anos. E alguns criadores de conteúdo, como @josiehadac, o usam para se tranquilizar e lidar melhor com as mudanças físicas do envelhecimento . Em uma publicação onde mostra como ela será em 2078, ela escreve no centro: "A beleza não desaparece, apenas a juventude se vai". Uma máxima muito sábia que parece ter saído diretamente de um livro sobre autoconfiança. Segundo ela, essa tecnologia, muitas vezes criticada, pode aumentar a autoestima e nos ajudar a nos familiarizarmos com nosso eu futuro, no crepúsculo da vida.

@josiehadac Pensar em envelhecer costumava ser prejudicial para mim, mas agora é tipo: "Legal, estarei mais perto do paraíso " ♬ Knockin' on Heaven's Door - Bob Dylan

O medo obsessivo da passagem do tempo

Em uma sociedade obcecada em combater o envelhecimento, onde os cuidados com a pele se assemelham cada vez mais à ficção científica, é difícil encarar o envelhecimento com serenidade. Hoje, os jovens mal terminam a puberdade e já querem voltar a ela, antecipando o que muitos chamam de "os estragos do tempo". Eles querem congelar o tempo na pele e desafiar as leis da natureza com cremes firmadores, tratamentos de ponta que prometem imortalidade estética e injeções inspiradas nas maiores visões distópicas da cultura pop.

Os números falam por si: os jovens entre os 18 e os 34 anos recorrem agora mais à cirurgia estética do que os maiores de 50. Se pudessem congelar a sua figura ou modificar o seu corpo aos cinquenta anos para se manterem com um aspeto jovem, certamente o fariam.

O filtro de envelhecimento, por outro lado, oferece um vislumbre mais concreto da idade, permitindo que os usuários a abordem não com fatalismo, mas com uma perspectiva filosófica. Em vez de fugir da realidade, ele a confronta. Nas redes sociais, influenciadores têm enfrentado suas ansiedades usando essa estratégia moderna. Alguns se consideram "mais sortudos" do que outros, exibindo apenas algumas linhas finas, enquanto outros descobrem com espanto a predisposição genética de seus pais. Aqueles na faixa dos vinte anos, criados com imagens digitalmente alteradas desde a adolescência, demonstram um certo desespero ao verem esse resultado, que fica muito aquém das expectativas da sociedade.

@valeria.lipovetsky #stitch com @natalia este filtro tem favoritos, não me diga o contrário #envelhecimento#envelhecida ♬ som original - valerialipovetsky

Esse filtro reflete com precisão o futuro da aparência facial?

Para testar a precisão desse filtro de envelhecimento, considerado o mais confiável e sofisticado já criado para o TikTok, internautas experientes o aplicaram a celebridades no início de suas carreiras. Em seguida, compararam as fotos com a aparência atual das estrelas, e ficou claro que o resultado é notavelmente realista. O resultado é fiel à realidade.

"Há algo muito convincente neste filtro. É possível ver claramente a perda de gordura, o aprofundamento das têmporas e o estreitamento dos sulcos nasogenianos", disse a dermatologista Marie Jourdan ao jornal Le Parisien . Segundo sua experiência, o filtro é bastante convincente. Não se trata de uma farsa. "Nem todos somos iguais quando se trata de envelhecimento", lembra a especialista, enfatizando os fatores étnicos, genéticos e dermatológicos.

Este filtro antienvelhecimento aprimorado por IA treina nossa percepção de um rosto que a sociedade constantemente demoniza, ao mesmo tempo que reconfigura nossa mentalidade. Afinal, apesar dos séruns bioativos e produtos para a pele ressuscitados do filme "The Substance", é impossível controlar o próprio reflexo. E muito menos lutar contra o curso natural da vida.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Como uma mestra das palavras, manipulo recursos estilísticos e aprimoro diariamente a arte das frases de efeito feministas. Ao longo dos meus artigos, meu estilo de escrita ligeiramente romântico oferece algumas surpresas verdadeiramente cativantes. Deleito-me em desvendar questões complexas, como um Sherlock Holmes moderno. Minorias de gênero, igualdade, diversidade corporal… Jornalista na vanguarda, mergulho de cabeça em temas que inflamam o debate. Viciada em trabalho, meu teclado é constantemente posto à prova.
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