"As pessoas me dizem que estou gorda demais": criticada pelo seu peso, ela denuncia a pressão exercida sobre as mulheres.

Infelizmente, os comentários sobre a aparência física são persistentes, especialmente nas redes sociais. Algumas mulheres se recusam a deixar que esses comentários definam seu valor. Essa é a escolha de Jojo Hadid ( @iamjojohadid ), criadora de conteúdo e modelo plus size, que responde com humor e confiança àqueles que atacam sua aparência.

Uma resposta que coloca os críticos em seu devido lugar.

Jojo Hadid ( @iamjojohadid ) não vai deixar que internautas ditem como ela deve se ver. Em um vídeo recente postado no Instagram, ela responde às críticas, explicando que prefere concentrar sua energia em se valorizar em vez de escrever mensagens de ódio. Com um toque de ironia, ela inverte os papéis: o verdadeiro problema não é o seu corpo, mas sim aqueles que sentem necessidade de julgar o corpo alheio, muitas vezes se escondendo atrás de uma tela. Para enfatizar seu ponto, ela até inclui uma referência divertida a uma música de Sabrina Carpenter, piscando o olho para seus críticos.

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Exigências impossíveis de atender.

Jojo Hadid ( @iamjojohadid ) destaca uma realidade que muitas mulheres, infelizmente, conhecem muito bem. Ela acredita que as críticas não desapareceriam mesmo se sua aparência mudasse. Segundo ela, aqueles que buscam julgar sempre encontrariam um novo pretexto para comentar sobre seu físico. Essa observação ressalta a pressão implacável exercida sobre os corpos das mulheres. Independentemente do tipo físico, forma ou estilo, os comentários parecem intermináveis. Essa observação nos lembra que o problema reside mais na forma como as mulheres são percebidas do que em sua aparência.

Uma mensagem poderosa para mulheres plus size ou gordas.

Jojo Hadid ( @iamjojohadid ) também enviou uma mensagem de apoio a outras criadoras de conteúdo plus size. Ela as encorajou a não deixarem que comentários negativos minassem sua confiança e lembrou-as de que esses ataques muitas vezes revelam mais sobre os agressores do que sobre as pessoas que eles atacam. Ao abraçar completamente sua imagem, ela demonstrou que é possível responder às críticas sem perder o bom humor ou comprometer a autenticidade.

A aceitação do próprio corpo continua a mudar mentalidades.

A trajetória de Jojo Hadid ( @iamjojohadid ) ilustra os desafios enfrentados por muitas mulheres expostas nas redes sociais. Apesar dos julgamentos, o movimento de positividade corporal continua a defender uma representação mais inclusiva dos corpos e uma visão de beleza mais compassiva.

Ao demonstrar sua confiança e recusar-se a conformar-se às expectativas alheias, Jojo Hadid ( @iamjojohadid ) está ajudando a mudar mentalidades. Sua mensagem é simples: o valor de uma mulher não depende de um número na balança nem da opinião de internautas. Essa mensagem ressoa com um número crescente de pessoas que buscam uma autoimagem mais livre e positiva.