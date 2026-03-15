Essa parte do corpo que, silenciosamente, deixa muitas mulheres inseguras.

Positividade corporal
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Anna Tarazevich/Pexels

Algumas preocupações relacionadas ao corpo permanecem discretas, às vezes até mesmo não são ditas. No entanto, elas afetam um grande número de mulheres. Entre elas, uma área surge com muita frequência quando se discute a imagem corporal: o abdômen. Preso entre padrões estéticos e expectativas sociais, essa parte do corpo pode se tornar um foco de inseguranças… mesmo que simplesmente reflita a vida do corpo.

O estômago, uma área frequentemente examinada minuciosamente

Quando se trata de aparência física, o estômago é frequentemente citado como uma das áreas que mais preocupam as mulheres . Em inúmeros estudos sobre imagem corporal, ele aparece regularmente como um ponto sensível.

Por que ele em particular? Porque ele é frequentemente associado a padrões muito específicos: uma barriga lisa, tonificada e quase imóvel. Critérios amplamente divulgados na publicidade, na moda e nas redes sociais.

Na realidade, porém, o abdômen é uma parte viva do corpo. Ele pode variar ao longo do dia, inchar após uma refeição, mudar com o ciclo hormonal ou evoluir ao longo da vida. Essas flutuações são perfeitamente naturais. Quando comparamos essas realidades corporais com imagens idealizadas, torna-se fácil sentir uma desconexão — e às vezes até desenvolver um complexo de inferioridade.

Quando as normas moldam a forma como vemos o corpo

Especialistas em psicologia da imagem corporal explicam que "nossa percepção do corpo não é construída no vácuo". Ela é fortemente influenciada pelo ambiente cultural em que vivemos. Anúncios, revistas, redes sociais e fotos de celebridades frequentemente promovem tipos de corpo muito semelhantes: barriga chapada, pele lisa e proporções "perfeitamente" equilibradas.

No entanto, essas imagens são frequentemente retocadas, filtradas ou cuidadosamente selecionadas. Elas não representam a verdadeira diversidade dos corpos. Ao sermos constantemente expostos a essas representações, torna-se fácil pensar que um corpo deve ter aquela aparência para ser considerado "normal" ou "ideal". Comparações surgem então naturalmente, às vezes até inconscientemente.

Complexos e seus efeitos na autoestima

Quando surge a insatisfação com a própria imagem corporal, as consequências podem ir além da mera estética. Pesquisadores demonstram que problemas com a imagem corporal podem influenciar a autoestima e o bem-estar emocional. Algumas pessoas podem se sentir constrangidas, evitar certas roupas ou se sentir menos à vontade em situações sociais.

Em alguns casos, essa imagem corporal negativa também pode estar ligada à ansiedade ou a uma relação complicada com a comida. É por isso que os especialistas enfatizam a importância de desenvolver uma visão mais compassiva e realista dos corpos. O corpo não é um objeto estático: ele respira, muda, digere e vive. E essas transformações fazem parte do seu funcionamento normal.

Em direção a uma visão mais inclusiva dos corpos.

Nos últimos anos, as representações têm evoluído gradualmente. Na moda, na publicidade e nas redes sociais, algumas iniciativas buscam mostrar uma maior diversidade corporal. Estamos vendo o surgimento de silhuetas variadas, corpos de diferentes tamanhos e barrigas "mais naturais", às vezes marcadas pela vida, por gestações ou simplesmente pela passagem do tempo.

Essas mudanças ainda são graduais, mas contribuem para ampliar a forma como os corpos são representados nos espaços públicos. Acima de tudo, elas nos lembram de algo essencial: não existe uma única maneira de ter um corpo.

Em última análise, o abdômen costuma ser fonte de muitas inseguranças, mas também é uma área central do corpo humano. Protege órgãos vitais, desempenha um papel na digestão, auxilia nos movimentos e, por vezes, reflete emoções. Em vez de reduzi-lo a um mero critério estético, pode ser útil considerá-lo pelo que realmente é: uma parte viva do corpo, com suas formas, variações e história.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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