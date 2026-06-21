Em vez de dizer "Pare de chorar", aqui estão 5 frases que ajudam as crianças a expressar suas emoções.

Educação dos filhos
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : AI25.Studio Studio / Pexels

O choro de uma criança pode ser perturbador. Seja por cansaço ou reflexo, é tentador querer interromper o choro o mais rápido possível. No entanto, reconhecer uma emoção em vez de reprimi-la permite que a criança a compreenda melhor e desenvolva habilidades valiosas para crescer em paz.

Por que essa pequena frase deve ser evitada

"Pare de chorar" é uma daquelas frases que muitos adultos usam sem intenção de magoar. No entanto, pode fazer com que uma criança sinta que o que está sentindo é inaceitável ou que deve esconder suas emoções. Especialistas em desenvolvimento infantil nos lembram que uma criança ainda não possui as mesmas capacidades emocionais que um adulto. Chorar costuma ser a maneira mais natural que ela encontra para liberar frustração, medo, tristeza ou cansaço extremo. O objetivo, portanto, não é fazer a emoção desaparecer, mas sim apoiá-la.

1. "Vejo que você está triste, estou aqui."

Essa frase tem um efeito tranquilizador imediato. Ao expressar em palavras a emoção observada, você ajuda a criança a identificar o que está sentindo. Ao acrescentar "Estou aqui", você mostra a ela que pode superar esse momento difícil sem estar sozinha. Esse sentimento de segurança é essencial para que ela aprenda a lidar melhor com as emoções ao longo do tempo.

2. "Você tem o direito de chorar, isso acontece com todo mundo."

Chorar não é sinal de fraqueza nem um comportamento a ser corrigido. Ao lembrá-los de que todos podem sentir tristeza ou desânimo, você normaliza a emoção. Isso ajuda a criança a entender que seus sentimentos são legítimos e que ela não tem nada do que se envergonhar. Uma mensagem simples, mas particularmente valiosa para construir uma autoestima saudável.

3. "Você prefere um abraço ou um momento de tranquilidade?"

Nem todas as crianças reagem da mesma forma quando estão chateadas. Algumas buscam contato físico, enquanto outras precisam de um pouco de espaço. Ao oferecer uma escolha, você incentiva a criança a identificar o que a faria se sentir melhor naquele momento. É também uma ótima maneira de ensiná-la a ouvir suas necessidades e expressá-las.

4. "Você pode me mostrar onde sente isso no seu corpo?"

As emoções são frequentemente expressas através do corpo antes de serem verbalizadas. Um nó no estômago, um aperto na garganta ou uma sensação de calor podem acompanhar a raiva, o medo ou a tristeza. Incentivar as crianças a reconhecerem essas sensações as ajuda a compreender melhor o que estão vivenciando. Essa consciência desenvolve gradualmente sua inteligência emocional e corporal.

5. "Quando você estiver pronto, conversaremos sobre isso juntos."

Às vezes, uma criança simplesmente não consegue explicar o que está sentindo no momento. Querer uma resposta imediata pode intensificar seu desconforto. Essa frase dá a ela o tempo necessário para se acalmar, ao mesmo tempo que mostra que você estará disponível para ouvi-la. Isso estabelece um clima de confiança e respeita o ritmo da criança.

Em última análise, essas poucas frases têm algo em comum: elas reconhecem a emoção em vez de rejeitá-la. Algumas palavras bem escolhidas podem transformar uma crise em uma verdadeira oportunidade de aprendizado. Essa abordagem carinhosa fortalece o vínculo de confiança e fornece à criança ferramentas valiosas para a vida.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
Article précédent
Essa mãe compartilha as "regras rígidas" que impõe aos filhos durante o verão, e os internautas estão divididos.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Essa mãe compartilha as "regras rígidas" que impõe aos filhos durante o verão, e os internautas estão divididos.

Com a aproximação das férias de verão, surge uma dúvida em muitas famílias: devem manter uma estrutura educacional...

A um quilômetro do hospital, esta futura mãe teve um parto que jamais esquecerá.

Quando Eleanor Farrar sentiu as primeiras contrações, pensou que teria bastante tempo para chegar ao hospital. Sua família...

Um pai estava levando suas filhas ao banheiro feminino quando um homem o ameaçou, reacendendo a discussão.

Uma cena surreal se desenrolou dentro de um posto de gasolina americano. Durante uma pausa merecida após quilômetros...

Criticada por levar os filhos para fazer trilha no frio, esta mãe defende sua escolha.

Crianças agasalhadas para um passeio em temperaturas frias não é uma ideia unânime nas redes sociais. No entanto,...

Sua filha nasceu com uma doença extremamente rara, e sua história comoveu milhares de internautas.

Descobrir que seu filho nascerá com uma condição médica diferente pode gerar muitas dúvidas. A história de Leah...

A astronauta Kellie Gerardi, a primeira mulher a extrair leite materno em gravidade zero, faz história.

Muitas vezes lhe disseram que teria que escolher entre a maternidade e sua carreira científica, mas Kellie Gerardi...