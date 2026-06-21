Em vez de dizer "Pare de chorar", aqui estão 5 frases que ajudam as crianças a expressar suas emoções.

O choro de uma criança pode ser perturbador. Seja por cansaço ou reflexo, é tentador querer interromper o choro o mais rápido possível. No entanto, reconhecer uma emoção em vez de reprimi-la permite que a criança a compreenda melhor e desenvolva habilidades valiosas para crescer em paz.

Por que essa pequena frase deve ser evitada

"Pare de chorar" é uma daquelas frases que muitos adultos usam sem intenção de magoar. No entanto, pode fazer com que uma criança sinta que o que está sentindo é inaceitável ou que deve esconder suas emoções. Especialistas em desenvolvimento infantil nos lembram que uma criança ainda não possui as mesmas capacidades emocionais que um adulto. Chorar costuma ser a maneira mais natural que ela encontra para liberar frustração, medo, tristeza ou cansaço extremo. O objetivo, portanto, não é fazer a emoção desaparecer, mas sim apoiá-la.

1. "Vejo que você está triste, estou aqui."

Essa frase tem um efeito tranquilizador imediato. Ao expressar em palavras a emoção observada, você ajuda a criança a identificar o que está sentindo. Ao acrescentar "Estou aqui", você mostra a ela que pode superar esse momento difícil sem estar sozinha. Esse sentimento de segurança é essencial para que ela aprenda a lidar melhor com as emoções ao longo do tempo.

2. "Você tem o direito de chorar, isso acontece com todo mundo."

Chorar não é sinal de fraqueza nem um comportamento a ser corrigido. Ao lembrá-los de que todos podem sentir tristeza ou desânimo, você normaliza a emoção. Isso ajuda a criança a entender que seus sentimentos são legítimos e que ela não tem nada do que se envergonhar. Uma mensagem simples, mas particularmente valiosa para construir uma autoestima saudável.

3. "Você prefere um abraço ou um momento de tranquilidade?"

Nem todas as crianças reagem da mesma forma quando estão chateadas. Algumas buscam contato físico, enquanto outras precisam de um pouco de espaço. Ao oferecer uma escolha, você incentiva a criança a identificar o que a faria se sentir melhor naquele momento. É também uma ótima maneira de ensiná-la a ouvir suas necessidades e expressá-las.

4. "Você pode me mostrar onde sente isso no seu corpo?"

As emoções são frequentemente expressas através do corpo antes de serem verbalizadas. Um nó no estômago, um aperto na garganta ou uma sensação de calor podem acompanhar a raiva, o medo ou a tristeza. Incentivar as crianças a reconhecerem essas sensações as ajuda a compreender melhor o que estão vivenciando. Essa consciência desenvolve gradualmente sua inteligência emocional e corporal.

5. "Quando você estiver pronto, conversaremos sobre isso juntos."

Às vezes, uma criança simplesmente não consegue explicar o que está sentindo no momento. Querer uma resposta imediata pode intensificar seu desconforto. Essa frase dá a ela o tempo necessário para se acalmar, ao mesmo tempo que mostra que você estará disponível para ouvi-la. Isso estabelece um clima de confiança e respeita o ritmo da criança.

Em última análise, essas poucas frases têm algo em comum: elas reconhecem a emoção em vez de rejeitá-la. Algumas palavras bem escolhidas podem transformar uma crise em uma verdadeira oportunidade de aprendizado. Essa abordagem carinhosa fortalece o vínculo de confiança e fornece à criança ferramentas valiosas para a vida.