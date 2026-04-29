Aos 111 anos, o homem mais velho dos Estados Unidos compartilha seus 3 hábitos.

Aos 111 anos, Luis Cano fascina tanto pela sua idade quanto pela simplicidade do seu estilo de vida. Não há "cura milagrosa" nem programa complicado: o homem oficialmente reconhecido como a pessoa mais velha dos Estados Unidos compartilha três hábitos muito acessíveis. Uma história inspiradora, sem se apresentar como uma regra universal.

Quem é Luis Cano?

Luis Cano nasceu em 9 de dezembro de 1914, em uma região montanhosa da Colômbia. Atualmente, ele reside em Linden, Nova Jersey. Sua idade foi oficialmente verificada em dezembro de 2025 pela LongeviQuest, uma organização especializada em verificação de registros de longevidade.

Durante sua vida, serviu no exército colombiano em 1937, antes de fundar uma empresa de ônibus que conectava diversas aldeias rurais isoladas. Na década de 1990, estabeleceu-se nos Estados Unidos com sua esposa, Alicia. Juntos, criaram dez filhos. Hoje, sua grande família está espalhada pelos Estados Unidos, Colômbia, Espanha e Reino Unido.

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Seus três hábitos, sem frescuras.

Ao ser questionado sobre o segredo de sua longevidade, Luis Cano respondeu com grande espontaneidade:

Não consuma bebidas alcoólicas.

durma bem

PROIBIDO FUMAR

Três hábitos simples, bem diferentes das tendências de bem-estar complicadas ou das promessas mirabolantes. Nada de suplementos milagrosos, métodos revolucionários ou rotinas extremas. E quando perguntada sobre como viver bem, além da questão da idade, sua resposta é igualmente direta: comporte-se bem. Uma filosofia simples e clara, enraizada no dia a dia.

Uma dieta natural e colorida

Luis Cano também manteve hábitos alimentares inspirados em suas raízes colombianas. Seu prato sempre incluía vegetais, feijão, pimenta e abacate — em outras palavras, ingredientes simples, saudáveis e saborosos. Sua abordagem à alimentação era baseada na regularidade, e não na privação. Sua história nos lembra que uma dieta equilibrada também pode ser sinônimo de prazer, tradição e generosidade.

Ativo há muito tempo, sempre curioso

Luis Cano manteve-se muito ativo até os 105 anos. Antes de contrair Covid-19 em 2020, passou grande parte do verão cuidando do jardim. Sua família chegou a compartilhar um vídeo dele, aos 104 anos, manejando energicamente seu ancinho para mostrar que não tinha intenção de diminuir o ritmo.

Ainda hoje, ele permanece alerta durante boa parte do dia. Gosta de observar os transeuntes pela janela, recitar poesia tradicional colombiana e passar tempo com seus filhos, netos e bisnetos. Um belo testemunho de que a vitalidade não se mede pela idade no documento de identidade.

Uma figura muito querida em sua cidade.

Em Linden, Luis Cano se tornou uma celebridade local. O próprio prefeito emitiu uma proclamação oficial em sua homenagem. Todos os anos, seus vizinhos também comemoram seu aniversário, às vezes buzinando ao passarem em frente à sua casa, que é decorada com uma placa exibindo sua idade de três dígitos. Uma notoriedade gentil e alegre, que reflete sua história de vida.

Uma inspiração, não uma obrigação.

É importante lembrar que os hábitos de Luis Cano são pessoais. Eles refletem sua história, sua época e suas escolhas individuais. Não são uma fórmula garantida nem um padrão a ser seguido a todo custo. A longevidade depende de muitos fatores: genética, ambiente, acesso à saúde, níveis de estresse, estilo de vida e até mesmo o acaso biológico. E, acima de tudo, nem todos desejam viver mais de 100 anos. Algumas pessoas aspiram, acima de tudo, a uma vida rica em significado, equilíbrio, prazer e liberdade, independentemente da idade.

Em resumo, cada pessoa tem uma relação diferente com o tempo, a saúde e a felicidade. O mais importante é construir uma vida que reflita quem você é, em um corpo que seja respeitado e de acordo com seus próprios desejos.