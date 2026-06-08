Segundo pesquisadores, olhar para o espaço não é necessariamente sonhar acordado.

Às vezes, seus olhos ficam vidrados e sua mente fixa: você encara um ponto, um objeto, uma pessoa sem piscar. Você está fisicamente presente, mas mentalmente em outro lugar. De uma perspectiva externa, você dá a impressão de estar completamente desconectado da realidade, como se estivesse preso em uma dimensão paralela. O que muitos chamam de "lapso mental" nem sempre é uma falha do sistema ou sintoma de devaneio.

Um "apagão mental" que ainda está sendo mal interpretado.

Você está cuidando da sua vida quando, de repente, seu corpo entra em modo de espera. Seu olhar, completamente imóvel, assemelha-se ao de uma boneca de cera e não se move um centímetro sequer. Fixado em algum objeto aleatório, ele não realiza seu trabalho de observação habitual. Evoca uma certa ideia de vazio. Mesmo que seus amigos estejam conversando com você e continuando a conversa, você não está mais receptivo ao que eles dizem.

Apesar da atividade ao redor, do burburinho ambiente e da dança humana que se desenrola diante de você, você permanece "em seu próprio mundo", paralisado. Você fica como uma estátua por alguns minutos. Parece estar improvisando uma versão solitária de "Sinal Vermelho, Sinal Verde". Nesse exato momento, as pessoas ao seu redor o acusam de estar sonhando acordado, se deixando distrair ou até mesmo completamente desligado. Às vezes, seus entes queridos até batem palmas ou emitem uma série de onomatopeias para trazê-lo de volta à realidade.

Esse breve momento de distração é frequentemente confundido com grosseria ou desatenção. Na realidade, os cientistas chamam esse lapso de "branco mental". "O branco mental é definido como a ausência completa de qualquer conteúdo mental que se possa descrever aos outros", explica Esteban Munoz-Musat, neurologista e ex-aluno de doutorado, em um comunicado à imprensa do Instituto do Cérebro. Ao contrário do que as pessoas ao seu redor possam imaginar, você não está repassando sua lista de tarefas nem pensando no jantar. O cérebro está completamente amorfo, como se estivesse anestesiado ou desativado.

Uma forma de economizar energia

Durante essa fase, quando você se assemelha a um robô desligado, sua mente é um deserto: nenhum pensamento intrusivo, nenhuma voz interior para lhe dar sermões, nenhum lembrete de suas obrigações. A atividade cerebral é praticamente inexistente. Em um estudo esclarecedor publicado na revista Trends in Cognitive Sciences , pesquisadores comparam esse "apagão mental" a um cochilo rápido, uma espécie de reinicialização interna.

Eles analisaram esse estado onírico usando ressonância magnética funcional para entender melhor seu propósito. E, ao contrário do que se esperava, não é um sinal de tédio ou prova de perda de interesse. É um repouso forçado. Os cientistas observaram até mesmo semelhanças com o sono profundo no córtex cerebral. No fim das contas, é o mesmo que dormir em pé. Quando seus olhos estão perdidos em pensamentos, você está recarregando suas baterias. É um processo semelhante ao que acontece com celulares e outros dispositivos eletrônicos: eles carregam mais rápido quando estão desligados.

Pessoas com TDAH são mais afetadas.

Esses momentos de vazio, durante os quais você está temporariamente indisponível, representam aproximadamente 20% das suas horas de vigília. No entanto, algumas pessoas têm predisposição a eles. De acordo com outro estudo sobre o assunto, esses períodos de lentidão mental são mais frequentes em adultos e crianças diagnosticados com TDAH .

No Instituto do Cérebro, Esteban Munoz-Musat aprofunda-se nesse fenômeno misterioso. "O branco mental faz parte do quadro clínico de certas condições psiquiátricas, como o transtorno de ansiedade generalizada. Parece ser mais frequente em pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH)."

Ter um olhar vago e uma mente tranquila é a prova física de que seu corpo está se regenerando. Você não está distraído ou sonhando acordado, mas passando por uma transformação completa. E isso geralmente acontece quando você está privado de sono.