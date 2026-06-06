Esta dica refrescante de tenistas pode transformar seus dias de verão.

O verão ainda nem chegou oficialmente e as temperaturas já estão batendo recordes. O termômetro está nas alturas e, mesmo com algumas camadas de roupa a menos, o calor castiga e faz você suar profusamente. Para se refrescar, você provavelmente já tentou de tudo: ventilador, borrifador, leque de mão… Mas os tenistas têm outra técnica promissora para regular a temperatura corporal entre os sets.

Uma toalha cheia de cubos de gelo

Neste momento, todos os olhares estão voltados para as prestigiosas quadras de Roland Garros, onde partidas decisivas de tênis estão sendo disputadas. Embora a final prometa grandes feitos esportivos e algumas surpresas emocionantes no ranking, os ases do tênis têm enfrentado ralis sob um calor escaldante digno do Hemisfério Sul. As quadras de saibro assumiram a aparência de desertos áridos.

Nas arquibancadas, os espectadores, todos vestidos de branco e linho, acenavam freneticamente com leques na esperança de criar uma brisa agradável. Nas quadras, os jogadores também suportavam esse calor atípico, que prejudicava seu desempenho. Expostos ao sol escaldante, sob um índice UV tão alto que poderia cozinhar kebabs e derreter sorvete, eles disputavam suas partidas em condições extremas.

Durante breves pausas, eles não se limitavam a beber água diretamente do congelador e enxugar o cabelo com panos de microfibra. Envolviam os ombros em uma espécie de rolo de tecido. O alívio era evidente em seus rostos. Esse travesseiro improvisado continha cubos de gelo congelados. Uma boa solução improvisada para quem não tem ar-condicionado em casa e o ambiente é extremamente quente.

Como essa técnica pode ser reproduzida em casa?

Embora Roland Garros seja um evento esportivo de alto nível que atrai um público abastado, essa técnica de resfriamento observada à beira da quadra é facilmente replicável a um custo mínimo. Não requer nenhum gasto. É executada com o mínimo necessário: uma toalha suficientemente comprida, como uma toalha de mão, e alguns cubos de gelo.

O método é simples, e a criadora de conteúdo @ la.vanth oferece uma demonstração exclusiva. Estenda a toalha, coloque cubos de gelo no centro como se fossem os ingredientes de um burrito e enrole. Amarre com fitas para prender seu aquecedor de pescoço gelado. Coloque no congelador por cerca de trinta minutos e aproveite esse abraço gelado nos seus dias de folga ou enquanto trabalha em casa. Um método eficaz quando sua casa parece uma sauna gigante.

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As vantagens deste truque de resfriamento

Durante períodos de calor intenso, é possível passar dias inteiros percorrendo os corredores refrigerados de supermercados e outros centros comerciais. Na França, segundo dados oficiais, 9 milhões de pessoas estão presas em casas que parecem sufocantes e sem ventilação. Mesmo com as persianas fechadas e acordando às 5 da manhã para deixar o ar fresco entrar, a casa continua sendo um forno. A sensação é de estar literalmente como uma planta em uma estufa, fermentando lentamente dentro das próprias paredes.

Essa técnica de resfriamento, vista nas quadras e adotada por jogadores como Djokovic, é uma ideia brilhante para lidar melhor com o calor escaldante dos próximos anos. Menos drástica que o infame banho frio, que os médicos inclusive desaconselham, ela permite que o corpo retorne gradualmente à sua temperatura normal. A toalha atua como uma "barreira" suave para evitar o choque térmico.

É claro que essa técnica não substitui as recomendações essenciais durante períodos de calor intenso. Beber água regularmente, fechar as persianas durante as horas mais quentes, ventilar o ambiente logo pela manhã e limitar o esforço físico continuam sendo as prioridades.

Mas este aquecedor de pescoço gelado tem a vantagem de ser acessível a todos. Não é preciso investir em um ar-condicionado que consome muita energia ou em aparelhos sofisticados e, às vezes, caros. Uma toalha, alguns cubos de gelo e um pouco de planejamento são tudo o que você precisa para recriar em casa este método adotado por atletas de elite. Suficiente para vencer qualquer partida contra o calor escaldante.