Nascer no verão: o que sugerem as pesquisas sobre a saúde mental masculina.

Será que a estação do ano em que nascemos realmente influencia nossa saúde mental anos depois? A pergunta pode parecer surpreendente, até mesmo beirando a astrologia ou teorias extravagantes. No entanto, há vários anos, pesquisadores vêm estudando os efeitos que o ambiente pré-natal e as primeiras semanas de vida podem ter no desenvolvimento cerebral.

Uma hipótese que intriga os cientistas.

Enquanto os nascidos no verão lamentam nunca poder reunir todos os seus entes queridos para celebrar o aniversário, aqueles que completam 60 anos no inverno lamentam ter que ficar em casa nessa ocasião especial. Independentemente de nascermos no inverno, na primavera, no verão ou no outono, a estação do nosso nascimento tem suas desvantagens. Além dos aspectos práticos e festivos, ela também pode prever nosso bem-estar mental futuro. É o que sugere um estudo canadense bastante incomum.

A origem desta pesquisa é bastante inesperada. "A ideia para esta pesquisa surgiu quando me perguntaram se eu acreditava em horóscopos", explica Mikael Mokkonen, autor principal do estudo. "Então me perguntei se poderia haver uma base biológica para a sua existência, em termos de uma ligação entre a data de nascimento de uma pessoa e características fisiológicas ou mentais."

Longe de previsões astrológicas, os pesquisadores se concentraram em uma questão científica muito real: as condições ambientais às quais uma mãe é exposta durante a gravidez podem ter consequências duradouras na saúde mental de seu filho?

Como a estação do ano do nascimento pode influenciar

A estação do ano influencia muitos fatores ambientais. A luz solar, as temperaturas, as infecções sazonais , a alimentação e os níveis de vitamina D variam ao longo do ano. Durante a gravidez, esses fatores podem afetar o desenvolvimento fetal.

Alguns pesquisadores sugerem que a exposição a certos fatores sazonais pode contribuir para moldar certos aspectos da saúde física ou mental a longo prazo. No entanto, os mecanismos exatos permanecem em grande parte desconhecidos, e os resultados dos estudos realizados até o momento são frequentemente contraditórios.

O que o estudo canadense mostra

Para a pesquisa, cientistas da Universidade Politécnica de Kwantlen, na Colúmbia Britânica, analisaram dados de 303 jovens adultos com idade média de 26 anos. Os participantes responderam a dois questionários de saúde mental amplamente utilizados: o PHQ-9, que avalia sintomas depressivos, e o GAD-7, que se concentra na ansiedade. A primeira descoberta: não foi observada nenhuma associação clara entre a estação do ano de nascimento e transtornos de ansiedade.

No entanto, em relação à depressão, uma tendência específica surgiu entre os homens. Aqueles nascidos durante o verão, ou seja, entre junho e agosto, apresentaram maior probabilidade de obter pontuações indicativas de sintomas depressivos, em comparação com os homens nascidos em outras estações do ano.

Os resultados devem ser interpretados com cautela.

Essas descobertas não significam que nascer no verão cause depressão. Os próprios pesquisadores são cautelosos. Mikael Mokkonen enfatiza que não se trata de estabelecer uma relação de causa e efeito. Segundo ele, essas observações podem estar ligadas às "condições ambientais vivenciadas pela mãe durante a gravidez".

O estudo também apresenta algumas limitações importantes. O tamanho da amostra permanece relativamente pequeno e consiste principalmente de estudantes que residem na mesma região do Canadá. Além disso, alguns questionários continham espaços em branco. Em outras palavras, esses resultados devem ser considerados uma interessante linha de pesquisa futura, e não um fato comprovado.

Depressão masculina, um tema frequentemente silenciado.

Além da questão da época de nascimento, este estudo chama a atenção para um importante problema de saúde pública: a depressão em homens. Por muito tempo, os problemas de saúde mental entraram em conflito com certos modelos tradicionais de masculinidade. Muitos homens aprenderam a minimizar seu sofrimento, evitar expressar suas emoções ou encarar a busca por ajuda como um sinal de fraqueza.

Essa pressão social pode atrasar o diagnóstico e o tratamento. No entanto, a depressão nem sempre se manifesta da mesma forma em homens e mulheres. Em alguns homens, pode se expressar por meio de irritabilidade aumentada, comportamentos de risco, consumo excessivo de álcool ou outras substâncias, isolamento social ou perda de interesse em atividades habituais. Esses sinais, às vezes, são menos facilmente identificados como sintomas depressivos.

Nascer no inverno, primavera, verão ou outono não determina, por si só, o destino psicológico de uma pessoa. No entanto, este estudo canadense sugere que pode existir uma associação entre o nascimento no verão e um risco aumentado de sintomas depressivos em homens. Uma oportunidade para desmantelar o último bastião da masculinidade.