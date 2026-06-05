Obesofobia: de onde vem esse medo intenso de ganhar peso?

Com a chegada do verão, as revistas nos incentivam a tonificar o corpo, ir à academia e trocar os churrascos por receitas saudáveis e sem molho. Diante de toda essa retórica contra os "quilos extras", ganhar peso quase se tornou um medo coletivo. E em sua forma mais extrema, é chamado de obesofobia.

Obesofobia: Quando o peso se torna uma obsessão

Há pessoas que têm fobia de aranhas e ficam tensas só de ouvir falar desses bichos peludos, e há outras que têm um medo visceral de ver seu IMC disparar e ficarem acima do peso. Essa é a própria definição de obesofobia. Não se trata apenas de um sentimento de culpa que surge quando cedemos à tentação de um doce apetitoso . É algo muito mais avassalador.

A cada mordida, aqueles que sofrem desse mal-estar contam calorias como se tivessem um contador preso à cabeça. Eles sobem na balança várias vezes ao dia para monitorar seu peso ao grama. Eles se exercitam, não para relaxar ou aliviar a tensão após um dia difícil, mas para queimar as calorias da refeição e emagrecer.

A obesofobia, uma condição infelizmente comum na era do Ozempic e de todos os tipos de programas de emagrecimento, causa um medo irracional de se tornar obeso, mesmo entre pessoas com peso normal e que ainda têm bastante espaço para ganhar peso antes de atingir esse ponto. Não se trata apenas de um capricho estético; é um "tipo de transtorno de ansiedade", como explica um artigo da Cleveland Clinic .

Os sintomas da obesofobia não devem ser subestimados.

Ao contrário da ortorexia, que envolve filtrar todos os alimentos que passam pela boca e criar cardápios saudáveis dignos de um asilo, a obesofobia é acompanhada por rituais drásticos para manter um estilo de vida excelente. Os afetados recusam convites para restaurantes, carregam sempre um recipiente Tupperware e comem porções que mal atendem às necessidades calóricas de uma criança pequena. Chegam ao ponto de escolher pratos menores para reduzir a quantidade de comida. Para eles, a privação é praticamente instintiva, uma resposta automática. Impõem restrições a si mesmos, mesmo correndo o risco de sucumbir à desnutrição ou até mesmo à inanição.

Ao mesmo tempo, se submetem incansavelmente a programas de exercícios intensos, suando profusamente mesmo que seus corpos já estejam debilitados. Outra característica da obesofobia é que aqueles que sofrem com ela estão dispostos a gastar todas as suas economias para recuperar a forma física e satisfazer esse desejo visceral de magreza. E quando se olham no espelho, seus olhos se enchem de insultos e malícia. Eles vivenciam suas inseguranças em sua forma mais intensa. A obesofobia também pode levar a outros transtornos mentais, como transtorno dismórfico corporal, depressão, transtornos alimentares ou transtorno obsessivo-compulsivo, de acordo com a Cleveland Clinic.

Possíveis causas da obesofobia

A obesofobia não surge de repente. Ela se instala de forma insidiosa e quase sem aviso prévio. Insinua-se suavemente, começando com a eliminação de certos alimentos classificados como "E" na escala Nutri-Score. Começa com o desejo de "assumir o controle" ou "voltar à forma", e então se transforma em uma busca doentia pela magreza. E a sociedade, que promove a magreza como o ideal de saúde, está entre as culpadas, arrastando-nos para um ciclo vicioso.

Discriminação por peso

A obesofobia não surge do nada. Ela prospera em um ambiente onde o peso é constantemente analisado, comentado e hierarquizado. Pessoas com sobrepeso ainda são alvo de estereótipos persistentes, como se seus corpos automaticamente transmitissem falta de força de vontade, negligência ou maus hábitos de vida. Ouvindo constantemente que a magreza é o único caminho para o sucesso, a saúde ou o amor, algumas pessoas desenvolvem um medo profundo de serem associadas a esses preconceitos.

Essa ansiedade pode então se tornar uma estratégia de proteção. O objetivo não é mais simplesmente perder alguns quilos: é escapar da estigmatização, de comentários inadequados de familiares, de conselhos não solicitados ou dos julgamentos silenciosos que pesam muito em provadores, salas de espera e até mesmo em consultas médicas.

A cultura da magreza

É impossível discutir a fobia da obesidade sem mencionar o culto contemporâneo ao corpo magro. As redes sociais, a publicidade, certos programas de televisão e a indústria do bem-estar frequentemente promovem a mesma imagem: a de um corpo tonificado apresentado como a versão ideal de si mesmo. Programas de "transformação", desafios de desintoxicação , fotos espetaculares de antes e depois e o discurso em torno do "corpo de verão" perpetuam a ideia de que se deve otimizar constantemente a forma física.

Traumas passados

A obesofobia também pode ter origem em experiências dolorosas. Uma infância marcada por provocações físicas, um pai ou mãe obcecado(a) por dietas, um comentário humilhante de um professor, bullying na escola por causa do peso… Essas memórias às vezes deixam cicatrizes profundas. Para algumas pessoas, o medo de ganhar peso não está ligado ao corpo em si, mas ao que ele simboliza. Recuperar o peso perdido pode reacender memórias de um período de rejeição, solidão ou vergonha. O corpo, então, torna-se um território hipercontrolado, como se manter um determinado número na balança impedisse a revivência de antigas feridas.

Histórico de transtornos de ansiedade

Por fim, pessoas já propensas à ansiedade podem ser mais vulneráveis a esse medo generalizado. Quando alguém tende a antecipar o pior, buscar controle absoluto ou ruminar incessantemente, a comida e o peso podem se tornar um terreno particularmente fértil para a obsessão.

Controlar o tamanho das porções, contar calorias ou ritualizar a atividade física pode, por vezes, proporcionar uma sensação momentânea de segurança. Mas essa sensação de controle pode rapidamente se transformar em um ciclo vicioso. Quanto mais o medo aumenta, mais os comportamentos restritivos são reforçados. E quanto mais arraigados esses comportamentos se tornam, mais difícil é distinguir a simples vigilância em relação à saúde do sofrimento psicológico que merece ser reconhecido.

A obesofobia, portanto, não é simplesmente uma questão de preocupações estéticas exacerbadas. Envolve uma relação ansiosa com o próprio corpo, alimentada por fatores sociais, emocionais e psicológicos complexos, que podem ter um impacto real na qualidade de vida.