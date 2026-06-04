Enviar uma mensagem de texto "sem motivo aparente" pode ter efeitos mais positivos do que se imagina.

Quando você pega o celular e começa a digitar, geralmente é para saber como alguém está, compartilhar uma fofoca que deveria manter em segredo ou pedir um favor. Raramente você o faz para enviar um simples "oi, tudo bem?", uma mensagem que soa vazia. No entanto, enviar uma mensagem sem um propósito específico seria tão benéfico quanto conversar sobre o tempo com o seu padeiro.

Enviar uma mensagem de texto sem motivo aparente: uma dica de bem-estar inusitada.

Em uma era de grupos de bate-papo onipresentes, mensagens de voz que mais parecem podcasts e notificações intermináveis, as mensagens de texto são raras. Sua mãe é a única que ainda alimenta sua caixa de entrada, antes repleta de GIFs, fofocas e longos desabafos literários que mais parecem pedidos de desculpas. Enquanto nos tempos da hashtag “swag” e das fotos do Tumblr vocês trocavam banalidades por meio de celulares antigos, hoje em dia você só manda mensagem para dar um furo de reportagem e bancar a “gossip girl”.

Você pega sua caneta virtual para fofocar, contar sobre sua vida corporativa, que parece uma telenovela, ou combinar encontros com os amigos. Envia mensagens para dar notícias do seu romance com aquele cara que conheceu no caixa do supermercado ou para planejar a próxima festa do pijama. No entanto, você não tem o reflexo de mandar aqueles "uau" espontâneos como o "gênio" do MSN. Para você, isso seria como mandar bolhas de sabão vazias.

No entanto, as mensagens de texto foram inicialmente inventadas para manter a conexão apesar da distância (e para tranquilizar os pais durante o ensino médio). A criadora de conteúdo @simply_nikkib_ recomenda retornar à definição original de mensagens de texto e não esperar por um problema urgente para iniciar uma conversa por mensagem. Segundo ela, não é uma forma de matar o tempo, mas sim um ritual reconfortante. Toda semana, ela faz questão de enviar uma mensagem para seus entes queridos, assim como uma mãe carinhosa faria para um filho a quilômetros de distância. Um hábito simples e gratuito que enriquece sua paz interior.

Uma ideia que surgiu no TikTok e foi validada pela ciência.

A criadora de conteúdo, que enviou mensagens espontâneas para seus entes queridos durante várias semanas seguidas, falou sobre sua experiência posteriormente. Ela relatou esse experimento social aparentemente banal. Segundo seu relato, não se tratava de um gesto superficial ou uma forma de combater o tédio. Quase se tornou um ritual positivo, uma maneira acessível de aumentar seus níveis de dopamina. Ela disse que enviar essas mensagens espontâneas e sinceras desencadeava uma explosão de alegria e a deixava de bom humor pelo resto do dia. E está longe de ser uma teoria absurda.

Um estudo publicado na revistaCommunication Research corrobora a hipótese do criador de conteúdo. De acordo com os resultados, conversar com pelo menos um amigo durante o dia pode aumentar o bem-estar tanto quanto uma caminhada na floresta ou um banho quente. A boa notícia é: você não precisa estar cara a cara para colher os benefícios. Seja uma conversa presencial à mesa ou uma rápida mensagem de texto, você tem todos os motivos para se conectar com seus entes queridos.

“Uma simples mensagem de texto pode levar a uma troca de mensagens que fortalece o vínculo e ajuda você a se sentir menos isolado”, acrescenta a Dra. Melissa Gluck, psicóloga, à revista Bustle . Em outras palavras, você não precisa se esforçar para digitar mensagens sem parar para manter contato. Nem precisa encontrar um pretexto ou um assunto interessante para dizer “Estou pensando em você” ou espalhar a notícia.

O conteúdo da mensagem? Gratidão abundante.

A criadora de conteúdo por trás dessa prática digital não se limita a enviar um casual "oi, tudo bem?" ou fazer perguntas fechadas que só receberão um "sim" ou "não" como resposta. Ela semeia gratidão em pixels e espera trazer um sorriso aos rostos de seus destinatários. Ela presta pequenas homenagens aos seus entes queridos por meio de uma mensagem de texto agradecida, um pequeno pensamento afetuoso ou palavras repletas de ternura.

Na verdade, ela sugere algumas frases de abertura como: "Oi! Estou pensando em você! O que há de novo?" ou, se você se sentir mais à vontade emocionalmente: "Só mandando uma mensagem rápida para dizer oi e que te amo!" "Há algo reconfortante em espalhar gentileza, que tende a voltar para nós", explica Gluck. Esse é o princípio da lei da atração: atraímos aquilo que somos.

Em outras palavras, não é preciso esperar por grandes notícias, uma crise existencial ou um acontecimento digno de uma série de TV para retomar o contato. Simplesmente fazer o celular de alguém vibrar com um sincero "estou pensando em você" se torna um gesto de carinho pequeno, discreto, porém eficaz.

Em um cotidiano saturado de mensagens funcionais, lembretes e notificações urgentes, esse tipo de SMS gratuito funciona como um respiro social.