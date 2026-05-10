Este transtorno pouco conhecido pode amplificar a frustração no trabalho.

A mera presença dos seus colegas te irrita? O jeito como eles tomam chá, digitam no teclado, balançam as pernas debaixo da mesa, tocam no cabelo para enfatizar seus pensamentos — é uma verdadeira coreografia física, e você está longe de gostar disso. Se as ações e gestos dos seus colegas te incomodam profundamente, você pode estar sofrendo de misocinese .

O que é misocinese?

Embora a misocinese possa soar como um superpoder fictício de "Stranger Things", na realidade, trata-se de um distúrbio muito debilitante no dia a dia, especialmente no ambiente de trabalho, quando colegas mexem os dedos na mesa, pressionam freneticamente a ponta da caneta ou esfregam o queixo em um arquivo complexo. Em escritórios de planta aberta, que podem levar rapidamente à sobrecarga sensorial, a misocinese pode se desenvolver com facilidade.

Isso explica por que seu nível de tolerância cai drasticamente quando você vê um colega improvisando movimentos de pular corda com a caneta ou batendo o pé constantemente. Pessoas com misocinese têm dificuldade em desviar o olhar e se concentrar nesses gestos repetitivos, produzidos em série por outras pessoas. Elas não estão simplesmente distraídas; experimentam uma agitação interna muito difícil de controlar.

A misocinese se enquadra na mesma categoria da misofonia, a aversão a sons altos da boca, cliques do mouse, cliques do teclado ou até mesmo respiração levemente audível. "Ela afeta a capacidade das pessoas de desfrutar de interações sociais, trabalhar ou aprender", explica o Dr. Handy. Estima-se que esse transtorno, ainda relativamente desconhecido do público em geral e pouco documentado, afete 33% da população, segundo um estudo realizado pela Universidade da Colúmbia Britânica.

Como se desenvolve a misocinese?

Se você não aguenta mais aquele colega que se mexe constantemente na cadeira e sente um prazer perverso em girá-la de um lado para o outro, talvez você não esteja apenas "nervoso", mas simplesmente sofrendo de misocinese. Como relata o estudo, esse transtorno, carregado de negatividade, pode variar de um leve incômodo a uma ansiedade debilitante. Sentimentos de frustração, irritabilidade inexplicável ou picos incontroláveis de estresse — a misocinese se manifesta de forma diferente em cada pessoa. Esse colega, que monopoliza seus pensamentos com seu TOC contagioso, incomoda você onde outros veem apenas um trabalhador concentrado.

A misocinese, por vezes confundida com o transtorno de déficit de atenção , não é sinal de uma mente distraída, mas sim de empatia excessiva. De acordo com o Dr. Handy, professor de psicologia que conduziu este estudo esclarecedor, a misocinese pode ser desencadeada pelos nossos neurônios-espelho, células cerebrais que governam a empatia e nos permitem "compreender as intenções por trás das ações dos outros", explica ele. Em resumo, seu cérebro está usando atalhos.

Uma perna que se contrai, dedos inquietos, uma mão roendo o osso entre duas tarefas importantes… Esses movimentos são a manifestação física do estresse e rapidamente se refletem na mente. "Nossos neurônios-espelho nos ajudam a entender as emoções dos outros, mas também podem dificultar ignorar movimentos repetitivos percebidos como incômodos", acrescenta Sumeet Jaswal, coautor do estudo.

O que pode ser feito para combater a misocinese?

Não, você não está condenado a ferver de raiva toda vez que seu colega transforma a caneta em uma batuta de maestro. Embora a misocinese possa ser particularmente angustiante, existem maneiras de minimizar seu impacto no dia a dia.

O primeiro passo é simplesmente dar um nome ao que você está sentindo. Entender que não se trata de intolerância gratuita nem de irritabilidade excessiva ajuda a aliviar a culpa. Seu cérebro está reagindo a um estímulo específico, muitas vezes automaticamente. Não é um capricho passageiro ou uma birra no trabalho.

Em seguida, o ambiente desempenha um papel fundamental. Se você trabalha em um escritório aberto, tente alterar ligeiramente seu campo de visão. Mudar de lugar, ajustar o ângulo da tela ou instalar uma divisória discreta pode reduzir significativamente sua exposição a esses movimentos que distraem. Às vezes, alguns centímetros de mudança podem salvar um dia inteiro.

Algumas pessoas também encontram conforto em "contraestímulos". Ouvir música suave com fones de ouvido, reproduzir ruído branco ou usar fones de ouvido intra-auriculares, mesmo sem som, pode criar uma espécie de bolha protetora. Isso ajuda o cérebro a desviar sua atenção das ações repetitivas que monopolizam sua vigilância.

Se a simples visão de uma perna se mexendo é suficiente para elevar sua pressão arterial, isso não significa que seus colegas se tornaram insuportáveis de repente. Pode ser simplesmente que seu cérebro esteja captando os movimentos do mundo ao seu redor com muita intensidade. Uma forma sutil de hipersensibilidade, às vezes irritante, mas muito real.