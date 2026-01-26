Pressão, olhares alheios, exaustão: essas adolescentes estão dando as costas ao esporte.

Praticar esportes deveria ser sinônimo de prazer e bem-estar. No entanto, para muitas adolescentes, a experiência se torna uma fonte de estresse e desconforto. Na França, assim como internacionalmente, uma tendência preocupante está surgindo: as meninas estão se afastando gradualmente da atividade física à medida que envelhecem.

Quando o corpo se torna um obstáculo

A puberdade é um período de intensa transformação, e o corpo adolescente pode, por vezes, gerar desconforto. Na França, 63% das adolescentes admitem sentir-se inseguras com a própria aparência, um grande obstáculo à prática esportiva. Essa realidade não é exclusiva da França: no Reino Unido, 43% das meninas abandonam a prática esportiva, alegando motivos semelhantes, que vão desde problemas com a imagem corporal até a menstruação, sem falar no medo do julgamento alheio.

Do outro lado do Atlântico, um estudo canadense revela que uma em cada três adolescentes abandona o esporte aos 16 anos. Os motivos são os mesmos: mudanças físicas, mas também a falta de modelos inspiradores e de orientação adequada. Esses dados servem como um lembrete de que a relação com o corpo na adolescência é uma questão universal que merece atenção e compaixão.

Estilos de vida que sufocam o desejo de se movimentar.

Além das preocupações com o condicionamento físico, a falta de tempo representa outro obstáculo. Mais da metade das adolescentes francesas (57%) relatam que suas agendas lotadas deixam pouco espaço para a prática de esportes. Estudos americanos confirmam essa tendência: meninas de famílias menos privilegiadas têm o dobro da probabilidade de abandonar a prática esportiva em comparação com os meninos, devido à falta de tempo, instalações adequadas ou apoio familiar.

Horários tardios, longas viagens e a falta de instalações esportivas adequadas tornam a participação difícil, até mesmo desestimulante. Essa observação demonstra que a barreira não é apenas psicológica: ela também é logística e social.

O olhar alheio: um fardo universal

Tanto no vestiário quanto em campo, o julgamento pode ser paralisante. Na França, 40% das adolescentes relatam sentir-se humilhadas pela forma como os outros as olham. No Reino Unido, esse sentimento sobe para 68%, amplificado pelos padrões promovidos nas redes sociais.

No Canadá, algumas meninas optam por abandonar os esportes coletivos simplesmente para evitar "expor seus corpos" ou serem ridicularizadas por seus colegas. Essa pressão social, combinada com o medo de serem julgadas pelos outros, contribui para a criação de um ambiente onde o esporte deixa de ser um prazer e se torna uma fonte de ansiedade.

Fadiga e esgotamento esportivo

Em todo o mundo, as adolescentes parecem seguir o mesmo caminho: as crescentes exigências da escola, da vida social e da tecnologia digital deixam pouco espaço para o esporte. Quando praticado competitivamente, o esporte pode até gerar estresse adicional. Jovens mulheres negras ou de origem desfavorecida enfrentam ainda mais obstáculos, o que agrava seu afastamento do esporte e suas consequências para a saúde física e mental.

Soluções que estão mudando o jogo

Diante dessa situação, diversas iniciativas têm se mostrado promissoras. O estudo MGEN-Kantar, em particular, recomenda horários adequados (das 17h às 19h), instalações bem localizadas, sessões flexíveis e supervisão de apoio. Essas ideias estão encontrando eco em outras partes do mundo:

No Canadá, o programa "She Plays" oferece atividades não competitivas focadas na diversão e na autoconfiança.

No Reino Unido, o programa "This Girl Can" ajuda meninas adolescentes a se reconectarem com o esporte sem a pressão de ter que apresentar resultados.

Na Austrália, o programa "Girls Make Your Move" visa reduzir as taxas de abandono escolar, tornando o esporte inclusivo e visível.

Essas iniciativas mostram que, com escuta e adaptação, é possível devolver às adolescentes a vontade de se movimentar, respeitando seu ritmo e seus corpos.

Uma emergência de saúde pública

O declínio do interesse das adolescentes pelo esporte não é apenas uma moda passageira: ele impacta tanto a saúde física quanto a mental. Menos atividade física leva ao aumento do sedentarismo, ao risco de ganho de peso, a problemas menstruais, além de ansiedade, isolamento e perda de autoconfiança. Na França, quase metade das meninas para de praticar esportes entre os 13 e os 18 anos. Globalmente, a OMS estima que 84% das adolescentes não atingem as recomendações mínimas de atividade física.

Devolver às adolescentes a alegria de se movimentar não é apenas uma questão de desempenho: trata-se de saúde, bem-estar e autoconfiança. Com soluções personalizadas, é possível transformar o esporte em uma experiência positiva, acessível e libertadora para todas.