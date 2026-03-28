Dormir pouco e manter a forma: o que o DNA pode explicar?

Enquanto algumas pessoas precisam dormir a noite toda e desfrutar de um descanso ininterrupto para se sentirem bem, você pode dormir apenas algumas horas e ter energia ilimitada da manhã à noite. Você nunca experimentou dormir até mais tarde e nem sequer tem dívida de sono. Os cientistas acreditam que isso é uma dádiva (ou um fardo) da genética.

Uma mutação genética é responsável

Seus amigos e familiares te veem como um alienígena e suspeitam que você esteja tomando o oposto de remédios para dormir. Eles precisam de cinco alarmes para sair da cama e resmungam de irritação a cada toque . Eles dormem até o amanhecer e têm a mesma quantidade de horas de sono que adolescentes em fase de crescimento. Se fossem reencarnar, sem dúvida assumiriam a forma de marmotas.

Enquanto todos os outros roncam, você já está ocupado com o seu dia e cuidando dos seus afazeres. Você acorda ao raiar do dia, antes mesmo do sol nascer, e não tem uma única olheira. Longe de estar sonolento ou com a cabeça nas nuvens , você está totalmente pronto para fazer uma trilha ou correr uma maratona.

Você já tentou dormir mais, pelo menos para seguir as recomendações médicas, mas sem sucesso. É quase uma tortura ficar deitado na cama, esperando que Morfeu te pegue. No entanto, essa resistência noturna tem suas vantagens. Você se recupera muito facilmente de uma noite em claro e costuma acordar antes do despertador, enquanto outros mal conseguem ficar acordados, mesmo tomando litros de café .

E essa característica, que tanto te ajudou durante seus anos de estudante e noites na universidade, é uma raridade. Você pertence à ínfima porcentagem (entre 1 e 3%) de pessoas que precisam de apenas seis horas de sono ou menos. Na comunidade científica, você até tem um apelido: os "dorminhocos". O motivo dessa diferença? Uma mutação genética.

Dormir demais acaba com o sono.

Ouvimos frequentemente que precisamos absolutamente de oito horas de sono por noite para sermos saudáveis… mas a realidade é um pouco mais complexa. Pesquisadores descobriram que algumas pessoas são naturalmente programadas para dormir menos e ainda assim se sentirem perfeitamente bem. Isso explica por que você está cheio de energia enquanto outros parecem estar se arrastando.

O Dr. Ying-Hui Fu e sua equipe identificaram mutações genéticas raras que influenciam nosso relógio biológico, o chamado ritmo circadiano. Por exemplo, algumas pessoas possuem uma variação de um gene que lhes permite funcionar perfeitamente bem com apenas seis horas de sono, sem fadiga ou qualquer impacto negativo em sua saúde. Outras, ainda mais raras, conseguem funcionar com apenas quatro horas de sono por noite.

Mas atenção: esses casos continuam sendo excepcionais. Mesmo que muitas pessoas durmam pouco, isso não significa necessariamente que sairão ilesas. Para a grande maioria de nós, reduzir o tempo de sono tem consequências, mesmo que tenhamos a sensação de que estamos "lidando bem com a situação".

Esta informação não deve ser generalizada.

Embora algumas pessoas pareçam ter uma habilidade natural para acordar cedo sem sofrer o resto do dia, isso ainda é a exceção. É uma superpotência do corpo humano, mas está longe de ser a norma. Você pode ser uma "pessoa matutina", mas cochilar durante a novela da tarde ou apresentar sinais de sonolência na sua mesa de trabalho.

Numa sociedade que considera os que acordam tarde preguiçosos e elogia as "manhãs milagrosas" — aquelas rotinas de "bem-estar" que começam ao amanhecer — quase nos sentimos culpados por levantar às oito da manhã. Para cumprir essa exigência, que não beneficia os notívagos, impomos um ritmo a nós mesmos e condicionamos nossos corpos, mesmo que às vezes já estejam sobrecarregados. É o nosso modo de "sobrevivência" que nos faz pensar que somos "forças da natureza".

Cansaço no meio do dia, irritabilidade, dificuldade de concentração ou desejos incontroláveis: nossos corpos estão tentando nos dizer algo, mas precisamos ouvi-los. Mesmo quem não precisa de muito sono deve prestar atenção a esses indicadores para evitar confundir energia passageira com equilíbrio duradouro. Em vez de tentar replicar rotinas idealizadas, o objetivo é encontrar nosso próprio ritmo — aquele que nos permite levantar sem esforço, passar o dia sem nos esgotarmos e adormecer instantaneamente.