Suores noturnos recorrentes são um sinal que não deve ser ignorado.

Bem-estar
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Ivan Oboleninov / Pexels

Suores noturnos ocasionais são comuns, mas quando esses episódios se tornam frequentes ou perturbam o sono, é necessário consultar um médico. Suores noturnos podem ser um sinal de um distúrbio subjacente que não deve ser ignorado.

O que é suor noturno?

Suores noturnos são transpiração excessiva durante o sono, muitas vezes intensa o suficiente para encharcar roupas ou lençóis. Diferem dos suores noturnos comuns porque ocorrem mesmo em um quarto com temperatura confortável e podem acordar a pessoa várias vezes durante a noite.

Causas diversas: de benignas a mais graves.

Diversos mecanismos podem explicar esses episódios:

  • Flutuações hormonais, particularmente durante a menopausa, o período pós-parto ou em casos de distúrbios da tireoide.
  • Certas infecções, como tuberculose, HIV ou infecções virais persistentes.
  • Tratamentos farmacêuticos, incluindo antidepressivos, antidiabéticos ou corticosteroides.
  • Distúrbios metabólicos como hipoglicemia, especialmente em diabéticos tratados com insulina.
  • Doenças hematológicas (linfomas, leucemias) em que os suores noturnos são frequentemente acompanhados de febre e perda de peso.

Quando você deve consultar um médico?

É necessária uma consulta médica se os suores noturnos forem frequentes, intensos ou associados a outros sintomas, como febre, perda de peso, gânglios linfáticos inchados ou fadiga persistente. O médico poderá então encaminhá-lo para os exames apropriados: exames de sangue, exames de imagem ou avaliação hormonal, dependendo da situação.

Como aliviar os suores noturnos?

Além do acompanhamento médico, certas medidas podem limitar o desconforto:

  • Durma em um quarto fresco e bem ventilado.
  • Opte por roupas de algodão e lençóis leves.
  • Evite bebidas fermentadas ou alcoólicas, cafeína e refeições picantes à noite.
  • Controle o estresse através de técnicas de relaxamento ou atividade física leve.

Um sintoma que não deve ser minimizado.

Seja por causas hormonais benignas ou por uma condição mais séria, os suores noturnos recorrentes são um sinal de alerta do organismo. Identificá-los precocemente e consultar um médico pode ajudar a determinar a causa e a restaurar um sono mais reparador.

Suores noturnos recorrentes nunca são um simples incômodo a ser ignorado. Podem indicar desequilíbrios hormonais, efeitos colaterais de medicamentos ou, mais raramente, doenças graves. Prestar atenção à frequência e aos sintomas associados, além de adotar práticas adequadas de higiene do sono, permite a intervenção precoce e ajuda a proteger sua saúde. Consultar um profissional de saúde continua sendo a melhor maneira de entender a causa e recuperar noites de sono tranquilas.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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