Neste estúdio de Pilates, mulheres com curvas não se sentem mais "anormais".

Pilates é uma prática diária para muitas mulheres. Este esporte, que trabalha os músculos profundos, melhora a mobilidade e proporciona exercício cardiovascular, é uma ótima maneira de se manter saudável. No entanto, em estúdios onde o suor se mistura com perfumes sofisticados, as participantes tendem a ter um biotipo semelhante, respeitando os limites do tapete. Mulheres com curvas ou plus size são raras em aulas em grupo. Para permitir que elas experimentem Pilates sem se sentirem como impostoras, centros inclusivos estão abrindo suas portas.

Pilates, um esporte ainda associado a figuras esbeltas.

O Pilates é um esporte da moda que atrai multidões para seus colchonetes de espuma e aparelhos deslizantes. Toda uma imagem envolve essa prática, que quase se tornou uma estética por si só. Por trás das hashtags homônimas, estão mulheres esbeltas com abdominais definidos e roupas de ginástica elegantes. Nas redes sociais, o Pilates parece estar reduzido a um único tipo de corpo.

A "garota do Pilates", aquela que executa cada movimento como se fosse sem esforço e que passeia com sua xícara de matcha a tiracolo, rapidamente se tornou um ideal de beleza. Representada como um ideal ou uma "meta a ser alcançada", ela impôs, sem querer, um padrão de beleza nesses estúdios com design sofisticado. Basta digitar essa palavra-chave na barra de busca do Pinterest para revelar essa realidade anatômica: corpos etéreos, quase irreais, aparentemente à vontade com bolas, halteres leves, colchonetes de grife e roupas dignas do guarda-roupa da Barbie. Uma verdadeira vitrine de padrões. Inevitavelmente, nem todas as mulheres se identificam com a "garota do Pilates", e algumas esperam até ter um corpo semelhante antes mesmo de tentar esses exercícios de fortalecimento do core.

Embora as reservas para essa prática tenham aumentado 66% em todo o mundo, muitas mulheres hesitam em se inscrever por medo de se sentirem deslocadas. Para ajudar essas mulheres a superarem a marginalização, alguns estúdios estão tornando a diversidade um princípio fundamental, e não uma opção. No Forza Pilates, mulheres plus size que se preocupam em ser "as maiores da turma" finalmente têm acesso a um espaço seguro, acolhedor e sem julgamentos.

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Um estúdio único onde todos os tipos de corpo encontram o seu lugar.

Como uma pequena anedota, antes de se tornar um esporte elitista para motoristas de SUVs e entusiastas de bebidas da fonte da juventude, o Pilates foi inventado por Joseph Pilates para reabilitar os corpos castigados dos soldados durante a Primeira Guerra Mundial. Ao contrário de esportes de alto impacto ou práticas brutais como o fisiculturismo, o Pilates é muito mais suave. É uma disciplina de atenção plena cujo objetivo não é criar músculos salientes para exibir com orgulho na areia quente, mas sim fortalecer as bases do corpo por meio do fortalecimento do core, respiração profunda e controle.

Dentro das paredes do Forza Pilates, este esporte recupera seu verdadeiro significado. Não se trata de uma competição de medidas ou de um jogo de performance, mas de um momento de reconexão consigo mesma, com seus movimentos, com sua paz interior. Sydney Dumler, a fundadora deste espaço que se assemelha a um templo do bem-estar, queria que mulheres com curvas ou plus size pudessem praticar Pilates sem se compararem com as outras praticantes ou se sentirem intimidadas.

Foi sua melhor amiga, profundamente afetada por essa discriminação silenciosa, quem sugeriu a ideia. Sydney então tornou seu desejo realidade ao introduzir turmas "plus size" em sua escola. Mulheres com curvas e tamanhos maiores, frequentemente ignoradas nesse ambiente arquitetônico meticulosamente projetado, abraçaram imediatamente essa abordagem mais humana e menos padronizada. Elas se concentram em suas próprias experiências, em vez de boatos.

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Aulas de Pilates para pessoas com sobrepeso, para tranquilizar quem já está familiarizado com o assunto.

Nesta sala com seus tetos altos e espelhos em estilo renascentista, essas mulheres curvilíneas ou plus size, que muitas vezes se sentem deslocadas em meio aos corpos tonificados e às frequentadoras assíduas de longa data com sua notável flexibilidade, se misturam com figuras semelhantes a elas. Enquanto nas aulas tradicionais elas se enrijecem sob o peso do olhar, nessas sessões particulares elas se entregam completamente à arte. Seus corpos não são mais vistos como uma coleção de imperfeições, mas como instrumentos, aliados em cada movimento.

Além disso, Sydney não reservou apenas horários para mulheres plus size em busca de validação. Ela também adaptou suas aulas para serem sessões de autoaceitação, e não de autossabotagem. Os aparelhos de ginástica Reformer com altura ajustável eliminam qualquer sentimento de inadequação e têm um limite de peso maior para evitar a autodepreciação. A instrutora, que conduz essas aulas com seus efeitos quase terapêuticos, mantém as participantes motivadas com afirmações positivas que rapidamente se tornam um credo no entusiasmo coletivo.

Porque não, Pilates nunca foi reservado apenas para figuras esbeltas ou para quem usa leggings pastel tamanho XXS. O que este estúdio demonstra é que um corpo maior pode perfeitamente encontrar sua fluidez, força e graça em um reformer. Que pode manter a postura, trabalhar os músculos profundos, ganhar mobilidade e experimentar aquela famosa sensação de alinhamento que todos os praticantes buscam, independentemente do tamanho.