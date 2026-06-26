Aplicar compressas frias na roupa íntima: uma ideia inusitada que algumas mulheres estão adotando.

Durante esta onda de calor, que parece uma refilmagem do filme "Feitiço do Tempo", todos buscam alívio do calor, seja nos corredores climatizados dos supermercados ou com um ventilador. Enquanto alguns baixam a temperatura corporal com banhos gelados, algumas mulheres colocam cubos de gelo em um lugar diferente da nuca ou das taças de vinho: na roupa íntima. Não, isso não é bruxaria moderna, nem resultado de alguma teoria mirabolante encontrada na internet. Essa prática aparentemente gélida, porém antiga, tem um nome muito sério: banho de assento.

O banho de assento, um ritual de longa data

O frio faz parte de muitas rotinas de bem-estar e vai muito além de simplesmente refrescar o corpo durante ondas de calor. Embora possa causar alguns arrepios e suspiros de surpresa, é incrivelmente benéfico para o organismo. Algumas mulheres mergulham a cabeça em bacias com água gelada para firmar a pele e fechar os poros, enquanto outras o fazem para estimular o nervo vago . Aquelas menos sensíveis ao frio terminam o banho com um jato de água gelada para melhorar a circulação e ir para a cama com as pernas leves. Não é por acaso que atletas se submetem a sessões de crioterapia em cápsulas a -110°C.

O frio também é útil na roupa íntima. Embora as mulheres estejam mais familiarizadas com bolsas de água quente do que com bolsas de gelo durante o período menstrual, seria bom experimentar aplicar algo frio entre as pernas. E não, esta não é uma técnica nova para masturbação ou para despertar sensações semelhantes às provocadas pela vibração. O benefício é bem diferente.

O banho de assento, nome oficial dessa prática incomum, consiste na aplicação de frio no períneo por 10 a 30 minutos diários para baixar a temperatura corporal. Esse nome é enganoso, pois o banho de assento não envolve bacias do tamanho de uma pessoa, mas sim uma bolsa removível semelhante a um absorvente higiênico que libera o frio. Uma invenção recente para uma prática muito mais antiga. Na China, o banho de assento faz parte da cultura há milênios. As mulheres do Império do Meio costumavam se banhar com água fria, do períneo à virilha.

Os benefícios do frio nesta área íntima

Enquanto em Cinquenta Tons de Cinza o imprevisível Christian rola um cubo de gelo pelo corpo da parceira até atingir o ponto crucial, o banho de assento tem um propósito diferente. Segundo seus defensores, o banho de assento serve principalmente para regular nossa temperatura interna e, consequentemente, reduzir a inflamação no corpo. Há vários anos, nossa temperatura corporal tem oscilado drasticamente, aumentando em paralelo com as mudanças ambientais. Como indicam diversos estudos, nossa temperatura corporal aumentou em seis décimos.

Diz-se que o banho de assento cria um mini choque térmico e um retorno ao normal através de uma espécie de reação em cadeia. Outros benefícios citados incluem efeitos no sistema imunológico, aumento de energia e melhora do sono. O banho de assento também pode eliminar toxinas, aliviar cólicas menstruais e até melhorar a digestão. Esses efeitos positivos foram documentados por France Guillain, figura de destaque na prática francesa do banho de assento, em seu livro "O Banho de Assento: Cem Anos Depois de Louis Kuhne".

O que os especialistas pensam sobre essa técnica

Neste calor sufocante, que nos faz sentir como se estivéssemos no Hemisfério Sul, transformar a roupa íntima em um bloco de gelo é muito bem-vindo. É quase mais eficaz do que um ventilador ou um aquecedor portátil, especialmente neste lugar que rapidamente se transforma em uma sauna com a menor parada prolongada em um banco do metrô.

No entanto, os especialistas não estão convencidos por essa abordagem, que consideram empírica. Eles questionam o método e apontam que nenhum estudo científico sério examinou o banho de assento. Nas páginas do veículo de comunicação “Allô Docteur”, a Dra. Odile Bagot lembra aos leitores que os argumentos a favor dos banhos de assento nunca foram comprovados, exceto por meio de relatos anedóticos. “O único benefício médico da aplicação de frio no períneo pode ser em casos de inflamação nessa área (por exemplo, após uma episiotomia, na presença de hematoma ou hemorroidas)”, escreve ela.

O portal de notícias Dopamin Paris, por sua vez, destaca que os estudos sobre o frio ignoram certas realidades anatômicas das mulheres, particularmente os hormônios, o ciclo menstrual e também o sistema nervoso, que possui uma estrutura diferente. Embora o frio possa certamente melhorar a saúde em geral, às vezes pode ser percebido como uma ameaça pelo organismo. É sinônimo de estresse e ativa a resposta de "luta ou fuga".

Efeito placebo ou descoberta genuína de bem-estar, o banho de assento ainda guarda seus mistérios. No entanto, quem já experimentou esse método holístico só tem elogios a fazer. Talvez a melhor maneira de descobrir seja experimentá-lo você mesmo, usando uma roupa íntima refrescante.