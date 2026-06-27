Solidão de fim de semana: o método para aceitá-la e amá-la.

Quando você é solteiro(a) e mora em uma cidade nova, longe de seus entes queridos, o fim de semana às vezes parece interminável. Ao contrário do que séries como "Friends" mostram, você não passa seus dois dias de folga tomando limonadas chiques na companhia de pessoas queridas. Às vezes, é só um vazio. Você mal pode esperar para a semana começar e voltar a ter um mínimo de vida social. Para lidar melhor com a solidão do fim de semana e preencher essa agenda vazia, aqui vão algumas ideias de entretenimento.

Entender por que o fim de semana é mais difícil

O fim de semana está se aproximando lentamente e estamos quebrando a cabeça tentando descobrir como preenchê-lo. Mal podemos esperar para que a semana acabe, mas, ao mesmo tempo, tememos esse longo período de solidão. Percorremos nossos contatos, procurando almas amigas para ocupar nosso tempo livre, salvamos tutoriais de artesanato das redes sociais e checamos as notícias locais, buscando desesperadamente por passeios ou outros eventos interessantes. Na verdade, temos tanto medo de ficar sozinhos que estamos prontos para ir ao primeiro torneio de petanca da região ou ao baile da terceira idade.

Embora fins de semana solitários pareçam revigorantes para alguns e semelhantes a um precioso momento de introspecção, para outros são particularmente angustiantes. Isso é especialmente verdadeiro para pessoas solteiras, que só têm a sua voz interior para conversar (e nem sempre ela é muito gentil). A transição entre uma semana repleta de obrigações e um fim de semana de tranquilidade absoluta pode, por vezes, ser abrupta.

Segundo umestudo de Wolfgang Maenning, baseado em dados de 1994 a 2010, o fim de semana é mais deprimente do que o dia de semana para a grande maioria das pessoas. Parece paradoxal, mas é verdade. O motivo é que a semana nos mantém em um estado de intensa adrenalina, e essa excitação desaparece com a chegada do fim de semana, causando uma espécie de profunda melancolia quando os tão esperados dias de folga finalmente chegam.

Pare de encarar a solidão como um fracasso.

Restauradora para alguns, opressiva para outros, a solidão do fim de semana continua sendo um tabu. É vista como uma derrota pessoal e provoca reações como "Sinto muito por você", como se fosse algo inevitavelmente suportado, nunca escolhido. Às vezes, a realidade é embelezada, considerada muito "sombria" ou não "comercial" o suficiente para ser compartilhada com os colegas na segunda-feira de manhã, durante a reunião de avaliação do fim de semana.

Alguns participaram de um evento de realidade virtual, outros se animaram a visitar todas as exposições da cidade, enquanto os mais hiperativos incluíram trilhas, canyoning, oficinas criativas e uma noite de quiz musical. Ao lado deles, você rapidamente se sente inadequado e só consegue dizer um vago "Não fiz nada de especial". Em uma sociedade focada em desempenho, onde você precisa ser produtivo até nos seus dias de folga, a solidão do fim de semana pode se tornar rapidamente motivo de vergonha. No entanto, estar sozinho não significa estar "sem amigos" ou "sem amor". A solidão não é um problema a ser resolvido, nem um pedido silencioso de ajuda. Às vezes, é uma forma de se reconectar consigo mesmo, de redescobrir atividades que te empolgavam na infância, de confrontar seus próprios pensamentos.

Crie seus próprios rituais de fim de semana

Manter-se ocupado no fim de semana não é uma competição, e a solidão também não é um desafio insuperável. Não há necessidade de experimentar novos hobbies a cada fim de semana para impressionar no trabalho ou alimentar seus stories do Instagram. Você pode facilmente combater o tédio com uma rotina bem estruturada. Afinal, o fim de semana nem sempre é uma série de descobertas emocionantes e passeios espetaculares.

A ideia? Dar alguma estrutura aos nossos dias sem que pareça uma obrigação. Podemos tomar um café no nosso lugar favorito todos os sábados de manhã, em vez de o bebericarmos no sofá com o olhar perdido. Também podemos definir pequenos desafios, alcançáveis, claro. Que tal um passeio por um bairro diferente todos os domingos ou um sorteio para escolher um filme no cinema à noite? Deixa de ser solidão e torna-se um encontro quase romântico connosco próprios.

Redescobrindo sua cidade como um turista.

Quando se vive numa cidade grande, não se conhece todos os seus segredos. No entanto, em vez de explorar lugares desconhecidos no Google Maps, tende-se a limitar-se a uma área bem definida. O fim de semana é a oportunidade perfeita para sair da rota turística habitual e explorar os arredores da zona de conforto.

Você pode começar explorando os corredores do mercado local, um lugar repleto de vida, alegria e conexão humana. Ou simplesmente passear pelas ruas, sem um roteiro específico: a melhor maneira de descobrir coisas novas. Que tal entrar naquele museu ou restaurante que você vê mencionado em todos os guias de viagem? Você pode planejar seu fim de semana como um turista de passagem e se deixar envolver completamente pela experiência, a ponto de esquecer que não está hospedado em um hotel.

Cultivando atividades "profundas"

Por que lutar contra a solidão do fim de semana quando você pode transformá-la em uma vantagem e em um intervalo revigorante? Estar sozinho também é uma forma de realizar atividades que você vem adiando. Leia aquele livro que ficou inacabado desde as últimas férias, anote tudo o que vier à mente, use suas emoções como energia criativa, prepare aquela receita tentadora que você encontrou por acaso enquanto navegava na internet.

Em vez de combater a solidão, acolhemo-la como uma oportunidade, um momento precioso de bem-estar. Estas atividades proporcionam muitas vezes uma sensação de realização que diminui a sensação de vazio.

Sair sozinha sem esperar por companhia

Durante muito tempo, sair sozinho foi considerado um fenômeno "estranho", quase reservado para aqueles que não tinham um plano B. No entanto, simplesmente mudar a perspectiva pode transformar a experiência. Ir ao cinema, sentar-se na esplanada de um café, visitar uma exposição ou mesmo jantar sozinho não são admissões de solidão, mas sim escolhas para estar presente consigo mesmo.

No início, costuma haver um ligeiro desconforto, a sensação de estar sendo observado enquanto todos os outros estão ocupados vivendo suas próprias histórias. Então, muito rapidamente, algo se acalma. Você escolhe seu lugar, seu ritmo, seu silêncio. Você não espera por ninguém, não se adapta a ninguém, e esse tipo de liberdade tem um sabor surpreendentemente raro.

Sair sozinho também significa redescobrir o mundo sem filtros. Você observa mais, escuta melhor, permite-se ser surpreendido por detalhes que poderiam ter passado despercebidos em uma conversa ou em um grupo. Um café se torna um refúgio, uma caminhada se transforma em uma lufada de ar fresco, um museu em um diálogo íntimo consigo mesmo.

Aprender a amar seus fins de semana sozinho não significa transformar sua vida em uma série de atividades inspiradoras. Significa abandonar a ideia de que um fim de semana de sucesso precisa ser igual ao de todo mundo. Significa aceitar que, às vezes, o melhor plano é justamente não ter um.