Sua esposa está perdendo a visão; ele imagina um projeto tão simples quanto comovente.

Vida amorosa
Léa Michel
Screen The Asahi Shimbun Company / YouTube

No Japão, a história de Toshiyuki Kuroki e sua esposa Yasuko Kuroki ressoa por sua simplicidade e profundidade. Após mais de 30 anos de casamento, suas vidas são viradas de cabeça para baixo quando Yasuko perde a visão devido a complicações de saúde. Essa provação marca um ponto de virada para o casal, forçando-os a abandonar os planos de viagem que haviam idealizado para a aposentadoria.

Um gesto de amor que nasceu de uma provação difícil.

Privada de estímulos visuais, Yasuko atravessa um período de isolamento e tristeza. Diante dessa situação, seu marido decide encontrar uma maneira de trazer um sorriso de volta ao seu rosto, idealizando um projeto que seja ao mesmo tempo acessível e profundamente simbólico.

Durante quase dois anos, Toshiyuki transformou sua fazenda em um vasto jardim de flox rosa, uma flor conhecida por sua fragrância delicada. Sua ideia era criar um lugar que atraísse visitantes e promovesse um senso de comunidade em torno de sua esposa. Gradualmente, esse jardim de flores se tornou um destino popular para muitos visitantes curiosos. Atraídos pela beleza da paisagem e pela história do casal, os visitantes vêm todos os anos para descobrir este lugar agora icônico.

A iniciativa permite gradualmente que Yasuko saia do seu isolamento. Rodeada pelos aromas das flores e pela presença de visitantes de todo o mundo, ela redescobre a alegria e a serenidade.

Um símbolo de amor e resiliência.

Este projeto ilustra como um gesto simples pode ter um impacto profundo. Ao projetar este jardim, Toshiyuki Kuroki buscou transformar uma experiência pessoal difícil em uma iniciativa repleta de esperança. Segundo o Le Monde , este lugar se tornou "um símbolo de amor duradouro", demonstrando como a criatividade e a perseverança podem ajudar a superar momentos difíceis.

A história deste casal nos lembra que o cuidado mútuo pode assumir formas inesperadas. Através deste jardim florido, Toshiyuki e Yasuko Kuroki demonstram um vínculo construído sobre paciência, solidariedade e o desejo de continuar compartilhando momentos apesar dos obstáculos.

Em suma, este projeto, nascido do desejo de combater a solidão, ilustra a capacidade humana de transformar as dificuldades em uma mensagem de esperança. Ele demonstra que certos gestos, mesmo os aparentemente simples, podem mudar profundamente o cotidiano.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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