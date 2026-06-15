Na Argentina, o não pagamento da pensão alimentícia pode impedir alguém de assistir a jogos da Copa do Mundo.

Sociedade
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Eslam Mohammed Abdelmaksoud / Pexels

Na Argentina, o futebol é quase sagrado. É justamente essa paixão nacional que o governo de Buenos Aires está claramente usando como moeda de troca: pais que não pagarem a pensão alimentícia poderão ter o acesso aos jogos da Copa do Mundo de 2026 negado.

Uma medida sem precedentes em escala internacional.

A Argentina tomou uma medida inesperada e sem precedentes . A prefeitura de Buenos Aires implementou uma lei que proíbe pais inadimplentes com pensão alimentícia de assistirem aos jogos da Copa do Mundo da FIFA de 2026, que acontece de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México.

Essa medida é ainda mais surpreendente porque se aplica a um evento internacional, realizado no exterior, e afeta diretamente uma das paixões mais profundas do país. Do craque argentino Diego Maradona ao craque argentino Lionel Messi, a Argentina é de fato uma terra do futebol, e privar seus cidadãos de um evento como esse equivale a uma punição verdadeiramente simbólica.

Uma colaboração entre Buenos Aires e os Estados Unidos

Como exatamente a Argentina pode impedir seus próprios cidadãos de assistirem a jogos em solo americano? Segundo o jornal argentino La Nación, a medida se baseia em um acordo entre o governo da cidade de Buenos Aires e o governo dos EUA. O governo local, liderado por Jorge Macri, concedeu às autoridades americanas acesso ao Cadastro Público de Devedores de Pensão Alimentícia (RPAM). Esse compartilhamento de informações permite que os serviços responsáveis pela entrada no país ou pela venda de ingressos para a competição identifiquem os indivíduos em questão e lhes neguem a entrada nos estádios.

Mais de 13.000 pais potencialmente afetados

A dimensão da operação é considerável. Segundo informações divulgadas pelo jornal La Nación, mais de 13 mil pais constam atualmente como inadimplentes com o pagamento de pensão alimentícia em Buenos Aires e em outras 13 províncias argentinas. Essas pessoas poderiam, portanto, ter o acesso negado aos jogos da seleção argentina durante a Copa do Mundo. Os acordos de compartilhamento de dados firmados entre a prefeitura e as autoridades locais ampliam significativamente o alcance da operação. Essa abrangência nacional transforma a medida, inicialmente implementada pela capital, em uma política pública de grande escala.

Uma medida já em vigor desde março de 2025.

Embora a menção à Copa do Mundo de 2026 tenha dado repercussão internacional à medida, ela não é nova. Foi implementada em março de 2025 pela cidade de Buenos Aires. Desde então, o acesso aos estádios argentinos está proibido para pais identificados como "inadimplentes com relação à pensão alimentícia". Verificações de identidade foram implementadas na entrada das instalações esportivas, permitindo a identificação precisa dos infratores. Segundo dados oficiais, 162 torcedores já foram identificados desde a implementação da medida como tendo "esquecido" de cumprir suas obrigações parentais.

Uma mensagem política abertamente abraçada pelo prefeito.

As autoridades defenderam abertamente a medida. Na rede social X (antiga Twitter), o prefeito de Buenos Aires, Jorge Macri, justificou-a veementemente. "Quem não cumprir uma obrigação tão fundamental como alimentar seus filhos terá que arcar com as consequências. Se não proverem as necessidades de seus filhos, terão o acesso ao estádio negado", declarou. Essa postura política ressalta o caráter dissuasor, até mesmo punitivo, da medida. O objetivo declarado é incentivar os pais afetados a regularizarem sua situação, sob pena de sanções que impactam diretamente seu cotidiano.

O futebol como alavanca para a ação pública

Além da natureza aparentemente anedótica do uso do futebol como ferramenta, a abordagem argentina levanta uma questão mais ampla: a eficácia de mecanismos simbólicos para impor obrigações parentais. Em um país onde o futebol mobiliza todas as classes sociais e todas as idades, negar o acesso aos estádios é uma sanção particularmente poderosa.

Este tipo de medida, que afeta uma atividade de lazer profundamente enraizada na cultura nacional, visa exercer pressão social onde os recursos legais tradicionais são, por vezes, lentos ou ineficazes. Esta abordagem assemelha-se a outras experiências no estrangeiro, em que sanções relacionadas com o quotidiano (como a suspensão da carta de condução ou o acesso limitado a determinados serviços) são utilizadas para recuperar pensões de alimentos.

Uma medida que gera debate

Embora a medida seja bem recebida por alguns na Argentina, que a veem como "uma ferramenta concreta para defender os direitos das crianças", ela também levanta questionamentos. Alguns observadores questionam "o respeito às liberdades individuais, as modalidades de compartilhamento de dados entre os países e a proporcionalidade da penalidade". Outros enfatizam que a eficácia do sistema dependerá em grande parte de sua implementação prática nos Estados Unidos, onde a verificação de identidade nas entradas dos estádios continua sendo mais difícil de realizar do que na Argentina.

Com essa iniciativa inédita, a Argentina envia uma mensagem poderosa: a paixão pelo futebol não pode ser dada como certa quando as obrigações parentais não são respeitadas. A eficácia dessa abordagem será analisada de perto durante a Copa do Mundo de 2026 – e poderá inspirar outros países que enfrentam o mesmo desafio.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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