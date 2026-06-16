A atitude exemplar dos torcedores japoneses após a partida foi vista em todo o mundo.

Mais uma vez, eles foram notícia por seu espírito cívico. Após o empate entre Japão e Holanda na Copa do Mundo de 2026, os torcedores japoneses permaneceram nas arquibancadas para limpar o estádio – uma tradição que continua a fascinar o mundo inteiro.

Torcedores que permaneceram nas arquibancadas após o apito final.

Foi no gramado do Estádio de Dallas, no Texas, que aconteceu uma das partidas mais emocionantes da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. No dia 14 de junho, o Japão enfrentou a Holanda pelo Grupo F, em um jogo que terminou em um emocionante empate por 2 a 2. Assim que o apito final soou, enquanto a maioria dos espectadores se dirigia para as saídas, os torcedores dos "Samurais Azuis" permaneceram nas arquibancadas para iniciar um ritual bem diferente.

Munidos das sacolas azuis que usaram durante toda a partida para torcer pelo time, eles começaram metodicamente a recolher o lixo deixado nas arquibancadas e entre as fileiras. Garrafas, copos e embalagens: cada pedaço de lixo foi cuidadosamente recolhido e colocado nas sacolas, transformando o fim do jogo em uma verdadeira operação de limpeza. Uma cena que se tornou um ritual, mas que continua a cativar o mundo.

Uma tradição com mais de 25 anos.

Embora a imagem tenha despertado admiração mais uma vez, o fenômeno em si não é novidade. Esse costume entre os torcedores japoneses remonta à Copa do Mundo de 1998, na França, a primeira participação do país na competição. Desde então, em todos os grandes eventos esportivos internacionais — Copa do Mundo, Jogos Olímpicos — os torcedores japoneses repetem esse gesto.

Durante a Copa do Mundo de 2022 no Catar, a imagem viralizou mundialmente após a surpreendente vitória do Japão contra a Alemanha no Estádio Khalifa. A cada edição, a mesma conclusão: um estádio deixado impecável por aqueles que vieram ocupá-lo durante a partida.

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"Tatsu tori ato wo nigosazu": a expressão que resume a filosofia

Para entender esse gesto, é preciso considerar uma expressão japonesa particularmente esclarecedora: "Tatsu tori ato wo nigosazu". Literalmente, significa "o pássaro que voa não deixa nada para trás". Uma frase poética que resume uma filosofia de vida: deixar um lugar nas mesmas condições em que o encontrou. Essa ideia é incutida desde o ensino fundamental no Japão, onde as crianças aprendem a limpar suas salas de aula e corredores da escola sozinhas.

A educação para o respeito aos espaços compartilhados torna-se automática na idade adulta. Essa prática se estende ainda mais ao cotidiano: no Japão, lixeiras públicas são raras, e os moradores desenvolveram o hábito de levar seu lixo para casa.

Um gesto motivado por respeito.

Entrevistados no local pela FIFA, vários torcedores explicaram a profunda motivação por trás dessa limpeza coletiva. "Faz parte da cultura. Mas também se trata de respeito por tudo: respeito pelos jogadores, pelos outros torcedores e também pelo estádio. É uma honra estarmos aqui, então não queremos deixar sujeira para trás", explicou um deles.

Essa declaração resume perfeitamente a dimensão simbólica do gesto: não se trata apenas de limpeza, mas de uma expressão concreta de humildade e gratidão para com o país anfitrião e os demais participantes. Scott North, professor de sociologia da Universidade de Osaka, explicou à BBC em 2018: "Com lembretes constantes ao longo da infância, esses comportamentos se tornam hábitos para grande parte da população."

Os jogadores japoneses também foram exemplares.

A atitude exemplar não se limita às arquibancadas. Em campo, os jogadores japoneses também aplicam essa filosofia. Uma foto oficial da FIFA, amplamente divulgada, mostra o vestiário da seleção japonesa após a partida: completamente limpo, organizado e pronto para ser usado novamente. Nenhum equipamento foi deixado no chão, nenhum vestígio da atividade das horas anteriores. Essa é uma prática típica dos jogadores japoneses, que, dessa forma, levam para o campo a mesma mentalidade de seus torcedores nas arquibancadas. Tal consistência é rara e contribui para a reputação internacional da seleção.

Uma disseminação viral imediata nas redes sociais.

Como acontece em todas as edições, imagens das arquibancadas sendo limpas circularam rapidamente nas redes sociais. A própria FIFA compartilhou um vídeo da cena em sua conta oficial X (antiga Twitter), acompanhado de uma mensagem celebrando a ação.

Uma anedota particularmente marcante também foi compartilhada: Jameis Winston, o quarterback do New York Giants, que estava no estádio como comentarista da FOX, foi filmado ajudando pessoalmente torcedores japoneses a recolher o lixo. Uma imagem simbólica, que ilustra o efeito positivo e abrangente desse tipo de gesto. Mensagens de admiração inundaram as redes sociais vindas do mundo todo.

Uma lição coletiva que transcende o futebol.

Para além do próprio esporte, esse gesto resume tudo o que muitos admiram na cultura japonesa contemporânea: um profundo apego ao coletivo, um senso de dever individual para com a comunidade e uma disciplina internalizada, livre de amarras externas. Em uma época em que o futebol mundial é frequentemente associado a imagens mais "contrastantes" — violência, vandalismo, incidentes nas arquibancadas —, o ritual dos torcedores japoneses oferece um contramodelo silencioso, porém poderoso.

Na próxima etapa da campanha rumo à Copa do Mundo de 2026, a seleção enfrentará a Tunísia no dia 20 de junho, em Monterrey, no México, e depois a Suécia no dia 25 de junho, novamente no Estádio de Dallas. Esta será, sem dúvida, uma oportunidade para repetir esse gesto que já se tornou icônico.

Com suas bolsas azuis em mãos, e demonstrando calma e concentração, os torcedores japoneses transformaram mais uma vez uma partida da Copa do Mundo em uma lição de responsabilidade cívica. Em um mundo onde imagens impactantes de estádios são frequentemente associadas a "excessos", a dignidade silenciosa dos Samurais Azuis nos lembra que existe outra maneira de amar o esporte — e, talvez, de forma mais ampla, de conviver em sociedade.