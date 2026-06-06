Ser bilíngue oferece uma vantagem pouco reconhecida na hora de tomar certas decisões.

Graças a assistir séries de TV no idioma original, frequentar a escola regularmente ou ter dupla cidadania, você tem a sorte de falar dois idiomas fluentemente? Isso não é apenas um diferencial no seu currículo; é também uma ferramenta valiosa no seu dia a dia, principalmente se você é uma pessoa indecisa. Veja como transformar isso em uma força interior.

Pensar em ambas as línguas, um hábito a desenvolver.

Se você não passou as aulas de idiomas dormindo ou fazendo zarabatanas com suas canetas, deve estar em um nível avançado e ter um vocabulário mais rico do que apenas "olá" ou "saúde". Seja na escola, assistindo à Netflix ou em casa, aprender um idioma estrangeiro não é útil apenas para viajar pelo mundo ou se candidatar a empregos . Ser bilíngue é uma qualidade que você pode destacar em entrevistas ou colocar em prática quando a oportunidade surgir. E você não precisa esperar por uma ocasião especial, um encontro casual em um bar ou um emprego em uma empresa internacional para falar seu segundo idioma.

Segundo a Fast Company, a linguagem influencia diretamente a forma como pensamos. Em francês ou espanhol, muitas palavras têm gênero definido e criam confusão mental em vez de simplificar o raciocínio. Portanto, um problema não terá a mesma solução dependendo do idioma em que for abordado.

Quando você só fala sua língua nativa, raramente percebe o quanto as palavras que usa podem moldar seu pensamento e sua interpretação da realidade. É isso que a Fast Company revela. É como uma faca de dois gumes. Se você tem um tradutor interno, fixo na sua cabeça, e consegue alternar entre os idiomas sem muito esforço, pode facilmente mudar sua interpretação e ganhar perspectiva.

Um truque simples para mudar seu ponto de vista.

Se você estiver enfrentando dilemas ou escolhas difíceis, mude seu cérebro para o seu segundo idioma, assim como você faz nas configurações da Netflix. Séries de TV e filmes são excelentes exemplos para entender o impacto da tradução.

Às vezes, o roteiro difere de um idioma para outro, fornecendo mais detalhes ou omitindo outros. Isso também acontece com obras literárias traduzidas. Muitos leitores franceses consideraram os romances de sucesso de Fredda McFadden "sem graça" e "sem alma", enquanto os leitores de língua inglesa os devoraram sem hesitar. O mecanismo é semelhante quando você toma decisões ou trava um monólogo consigo mesmo.

Em seu livro " O Poder da Linguagem ", a cientista cognitiva Viorica Marian explora como falar vários idiomas influencia nosso pensamento. Sua pesquisa mostra, em particular, que nosso raciocínio pode mudar dependendo do idioma que usamos. Pensar em nossa língua materna tende a envolver as emoções mais profundamente, pois é o idioma no qual nossas memórias, hábitos e reações emocionais estão mais enraizados.

Por outro lado, pensar em uma segunda língua exige um esforço mental adicional: as situações são frequentemente analisadas com maior distanciamento e reflexão. Como resultado, as decisões tomadas em língua estrangeira tendem a ser menos influenciadas pela emoção e mais guiadas pela lógica racional. Em última análise, trata-se de uma forma de deixar as emoções de lado para se concentrar no essencial.

Um reflexo útil para dar um passo atrás e refletir sobre as próprias escolhas.

Ao se deparar com um término de relacionamento, uma mudança de carreira, uma discussão familiar ou até mesmo uma simples mensagem para a qual você não sabe como responder, alternar entre idiomas pode ser uma ferramenta mental útil. Não para complicar ainda mais seus pensamentos, mas sim para esclarecê-los.

Pensar em um segundo idioma funciona como um filtro. Memórias, automatismos emocionais e reflexos impulsivos costumam ser menos intensos. Você observa a situação com um pouco mais de distanciamento, como se estivesse olhando para o problema de um ângulo diferente. Isso não significa que você deva banir a intuição ou reprimir suas emoções. Elas obviamente têm seu papel em nossas decisões, mas quando você tende a ruminar, a catastrofizar ou a se deixar guiar pelo medo do arrependimento, mudar mentalmente para outro idioma pode ajudar a acalmar a turbulência interna.

Na prática, isso pode ser tão simples quanto se fazer uma pergunta em seu segundo idioma: "O que eu realmente quero?" , "Será que isso é mesmo uma má ideia?" ou "Qual seria a opção mais razoável?" . Algumas pessoas até mantêm um diário bilíngue, alternando os idiomas de acordo com seu humor ou a natureza de suas preocupações.

Falar vários idiomas não se resume a pedir um café no exterior ou conseguir um emprego. Pode ser também uma forma sutil, porém poderosa, de refinar seu pensamento, questionar suas suposições e, às vezes, tomar decisões mais alinhadas com o que você realmente deseja.