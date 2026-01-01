Search here...

"Mais barato que um asilo": eles vivem em um navio de cruzeiro há anos.

Sociedade
Fabienne Ba.
Marty e Jess Ansen não são apenas viajantes: são verdadeiros pioneiros de uma aposentadoria flutuante. Aposentados, bisavós e apaixonados pelo mar, decidiram em junho de 2022 transformar sua paixão em um estilo de vida. Sua base? O Coral Princess. Sua rotina? Uma série ininterrupta de cruzeiros , mais de cinquenta até o momento, totalizando bem mais de 500 dias no mar.

Uma fuga bem-vinda após os confinamentos.

Como muitos, você pode ter sentido a necessidade de uma mudança de ritmo após o período da Covid. Para Marty e Jess, essa necessidade de renovação se manifestou em uma decisão radical: vender, desapegar, simplificar e partir. A bordo, a vida imediatamente se torna mais leve. Chega de tarefas domésticas, chega de restrições domésticas. As camas são arrumadas sem esforço, a louça some como num passe de mágica e a energia finalmente pode ser dedicada ao que realmente importa: o prazer.

Cada dia começa com o suave murmúrio do oceano e se enche de atividades que nutrem o corpo e a mente. Pingue-pongue para manter os reflexos afiados, caminhadas no convés para celebrar o movimento, momentos de relaxamento na varanda saboreando uma bebida refrescante, pele aquecida pelo sol. Aqui, bem-estar não é um slogan, é um estilo de vida.

Rostos familiares a bordo

Com tantas travessias, você acaba se tornando um rosto familiar. No Coral Princess, Marty e Jess são recebidos como amigos. A tripulação os reconhece, os passageiros os acolhem e as conversas fluem com a mesma naturalidade que o pôr do sol. Eles criaram laços em cada porto, compartilhando risos, histórias e refeições. Sua presença é reconfortante, inspiradora e prova que um corpo que envelhece pode permanecer curioso, ativo e plenamente vivo.

Uma equação financeira surpreendente

A pergunta que você provavelmente está se fazendo é: quanto custa? A resposta é surpreendente. Segundo o casal, a vida em um cruzeiro custa menos do que uma estadia tradicional em um lar de idosos. Tudo está incluído: refeições variadas, shows, atividades esportivas e culturais, sem falar no acesso a assistência médica a bordo.

Sem contas inesperadas, sem acumular despesas extras. O orçamento está sob controle e o conforto é real. Por que pagar mais para ficar parado quando o mar oferece movimento, descobertas e uma invejável qualidade de vida? O raciocínio deles é claro e atrai cada vez mais pessoas da terceira idade.

Um retiro que, em última análise, celebra o corpo e a liberdade.

Escolher um retiro no mar também significa honrar o seu corpo tal como ele é, sem pressão. As atividades adaptam-se a todos os ritmos, as pessoas convivem sem julgamentos e todos encontram o seu lugar. Piscinas, palestras, espetáculos, portos de escala distantes: muda de ambiente sem nunca ter de desfazer as malas.

A segurança é primordial, a saúde é monitorada e a mente é constantemente estimulada. Isso não impede que algumas pessoas continuem hesitantes em relação aos cruzeiros, que elas percebem como uma opção prejudicial ao meio ambiente, a ponto de optarem por evitá-los completamente.

Longe de ser uma fuga, essa escolha é uma afirmação: Marty e Jess mostram que é possível envelhecer ativamente, com prazer e entusiasmo. A história deles inspira aqueles que sonham com horizontes abertos e uma aposentadoria que rime com um cotidiano fluido, em vez de rotina.

Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
