Por que as lojas de baixo custo incentivam você a gastar mais do que o planejado?

Vamos lá em busca de um item específico e saímos com os braços cheios de bugigangas, canecas e velas. Em lojas de desconto, verdadeiras cavernas de Ali Babá dos tempos modernos, enchemos nossas sacolas a cada esquina. É impossível nos atermos à lista que escrevemos com tanto cuidado. E não se trata de compra compulsiva, apenas uma "armadilha" psicológica armada por varejistas de baixo custo.

Uma estratégia psicológica bem elaborada

É uma mistura alegre onde bombas de ar para bicicletas se misturam com produtos de limpeza doméstica, materiais de artesanato e móveis de jardim. Ao entrar numa loja de descontos, você redescobre a criança que existe dentro de você e vasculha as prateleiras uma a uma. De repente, você encontra uma utilidade para aqueles carimbos coloridos e justifica a presença de uma fonte de chocolate no fundo da sua sacola. Como resultado, sua sacola fica cheia de itens "para o caso de precisar" e "quem sabe um dia sejam úteis".

É preciso admitir que os preços são tão atraentes que é difícil permanecer indiferente. Todas as bugigangas nos chamam, sussurrando silenciosamente: "Compre-me". Em vez de pensar com clareza, cedemos à tentação. E nossa sacola, que parece quase um carrinho de compras, não faz o menor sentido. Dentro dela, encontramos uma árvore de LED para jardim, amaciante de roupas, uma bomba de bicicleta e um chaveiro. Saímos dessa bagunça organizada com a sensação de termos feito ótimas compras. Fiquem tranquilos, não se trata de transtorno de acumulação, apenas de manipulação psicológica.

Em lojas tradicionais, nosso cérebro assume o controle e nos alerta para sermos cautelosos. Comparamos preços, avaliamos a necessidade do item e, às vezes, acabamos devolvendo-o à prateleira. É justamente esse filtro racional que as lojas de desconto conseguem contornar. Os preços muito baixos desempenham um papel fundamental nesse mecanismo. Quando um item custa apenas alguns euros, nosso cérebro imediatamente reduz o nível de alerta. O gasto parece mínimo, quase insignificante. Não pensamos mais em termos de utilidade real, mas em termos de oportunidade: por que deixar passar?

Criar frustração para apressar a compra

Outra sacada genial das lojas de desconto? Trocar o estoque regularmente para criar uma sensação de urgência e nos impulsionar a "aproveitar a oportunidade". É uma espécie de tática de pressão invisível. O mesmo acontece com as lojas online, que criam a ilusão de falta de estoque com mensagens como "restam apenas dois itens".

Nas lojas de desconto, tudo é projetado para criar uma sensação de urgência. Ao contrário dos supermercados tradicionais, onde os produtos permanecem nas prateleiras por meses, as lojas de desconto geralmente operam com estoque limitado. Como resultado, temos a impressão de que o item que nos chama a atenção hoje pode desaparecer amanhã. Essa escassez fabricada desencadeia um reflexo muito humano: o medo de perder uma boa oportunidade.

Mesmo que não tivéssemos planejado comprar aquela bandeja decorativa ou aquela etiquetadora portátil, de repente pensamos que seria uma pena não aproveitá-la "enquanto ainda está disponível". Essa leve tensão psicológica nos impulsiona a agir rapidamente, antes mesmo de termos realmente considerado a utilidade do produto.

Especialistas em marketing chamam isso de FOMO (Fear Of Missing Out, ou medo de ficar de fora). Em uma loja de descontos, esse mecanismo está a todo vapor. As coleções mudam com frequência, os produtos aparecem e desaparecem, e você acaba comprando por precaução... só por via das dúvidas.

Uma falsa impressão de controle

Lojas de desconto são como lojas de brinquedos para crianças: um verdadeiro paraíso. Lá, você não precisa mais fazer birra nem se esforçar para transformar seus desejos em realidade. Você tem a liberdade de fazer o que quiser com o seu dinheiro. Pode comprar uma máquina de algodão-doce ou uma pistola de bolhas de sabão só por diversão. Ninguém vai te dar sermão.

Trocamos nosso dinheiro por bugigangas como fazemos em "Animal Crossing" com nossos sinos. Quando um item custa dois, três ou cinco euros, nosso cérebro automaticamente o categoriza como uma despesa "sem importância". Uma vela por 2 euros? Por que não? Um pequeno porta-retratos por 3 euros? Ok. Uma caixa organizadora por 4 euros? Vamos levar também. Consideradas individualmente, essas compras parecem inofensivas. Exceto que, quando somadas na hora de pagar, elas contam uma história completamente diferente.

No entanto, no fim das contas, existe uma certa satisfação pessoal: a de ter tido poder de decisão. "Tornamo-nos senhores de uma pequena parte do universo cada vez que trocamos dinheiro por um objeto, o que nos traz uma sensação de segurança e estabilidade em um mundo onde reina tanta incerteza", explica Lawrence R. Samuel, doutor em filosofia, nas páginas da Psychology Today .

Aos poucos, fazer compras no supermercado se transforma em uma verdadeira caça ao tesouro. Procuramos, observamos, comparamos, e cada descoberta traz uma pequena satisfação. Essa sensação de "encontrar uma boa oferta" ativa o circuito de recompensa do nosso cérebro, aquele que libera dopamina, o hormônio do prazer.